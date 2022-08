Ce meserie a avut Lia Bugnar înainte de a deveni actriță: „Nu aveam niciun rost”

Lia Bugnar s-a născut la 4 ianuarie 1969 în București, este dramaturg, scenaristă, regizor, actriță și scriitoare. Publicul a cunoscut-o mai bine, după ce a apărut la Antena 1 şi a făcut echipă cu Maria Buză la Asia Express.

Lia Bugnar și-a început cariera la vârsta de 21 de ani. A intrat din prima la teatru și s-a bucurat de un real succes în acest domeniu.

Deşi fanii îi cunosc parcursul, puţini sunt cei care ştiu ce meserie a avut înainte de a deveni actriță.

În cadrul unui interviu, fosta parteneră a lui Anghel Damian a mărturisit că după terminarea liceului nu avea niciun plan, din acest motiv s-a angajat ca secretară. Deşi îşi dorea încă de atunci să urmeze Facultatea de Actorie, nu a dat examen pentru că la acea vreme erau doar trei locuri şi credea că nu va intra.

„Pentru că nu aveam niciun rost. M-am angajat secretară imediat după ce am terminat liceul, fiindcă am dat examen la limba chineză şi n-am intrat. La actorie ştiam că sunt doar trei locuri şi nu am avut naivitatea să dau examen, sistemul de pile era singurul lucru trainic în ţara noastră pe vremea lui Ceauşescu. Nici nu mi-am pus problema. Aşa că m-am angajat secretară tot printr-un sistem de pile… Aveam diplomă de stenodactilografie. Eram secretară la IPROLAM, un institut de proiectări laminate, n-am aflat niciodată ce se întâmpla acolo, mie mi se părea că nimeni nu face nimic. Mai era acolo o doamnă, secretară de-o viaţă, care urma să-mi predea ştafeta… Am stat un an şi am făcut nişte cafele. Oricum fac o cafea proastă. Şi am dus nişte pahare cu apă…”, a mărturisit actrița pentru Weekend Adevărul.

Lia Bugnar a fost model timp de un an

După ce a fost secretară, la îndemnul mamei sale, Lia Bugnar a dat la modelling în anul 1989. Femeia auzise că era un concurs de manechine la UCECOM și și-a îndemnat fiica să participe.

„La un moment dat, la începutul lui 1989, cineva i-a zis maică-mii că era un concurs de manechine la UCECOM, un alt complex de litere… Şi mama mi-a zis să mă duc. M-am prezentat la concurs. Erau sute de fete la coadă. Mi-aduc aminte că pe mine nu m-au mai pus să mă dezbrac, au zis că nu mai e nevoie şi m-au luat direct. Ceea ce a fost fenomenal, pentru că eram de o pudoare exacerbată. Pe urmă a venit Revoluţia şi locul ăla s-a desfiinţat, dar mă mai chemau din când în când la nişte evenimente”, a mai spus aceasta.