Ce meserie avea Cristina Demetrescu înainte de a fi astrolog. A reununțat la ea imediat ce s-a îndrăgostit de horoscop!

Cristina Demetrescu este invitată în cel mai nou episod al podcastului Altceva cu Adrian Artene. Astrologul a făcut o serie de dezvăluiri interesante despre fiecare zodie și a explicat ce se va întâmpla cu România în următoarea perioadă. Pe lângă aceste subiecte, Cristina Demetrescu a împărtășit ascultătorilor o partea din povestea sa de viață. Cum a renunțat la cursurile facultății ASE și la cariera în contabilitate, dar și cum a ales să urmeze tainele astrologiei.

Încă de la o vârstă fragedă, Cristina Demetrescu a primit semne divine despre viitorul său în astrologie. La vârsta de 13 ani a început să citească primele informații despre zodii și tainele lor. Citea fiecare pasaj din revistele de specialitate, însă informația nu era foarte bine aranjată în mintea sa. Câțiva ani mai târziu, astrologul a văzut cum arată o astrogramă, moment în care a început să studieze horoscopul și tainele fiecărei zodii.

ADRIAN ARTENE: Am în față omul care a avut îndrăzneala să lase contabilitatea și să renunțe la ASE pentru a se dedica stelelor. La 13 ani ați găsit prima dată o astrogramă. O mai aveți în minte?

CRISTINA DEMETRESCU: Copiam niște detalii despre zodii (n.r la vârsta de 13 ani). Astrograma adevărată am deschis-o mult mai târziu, după ce am început să învăț. Deschideam horoscoape. Caietul respectiv încă îl mai am, este o agendă mică. Îmi notam câte ceva despre zodii Am pagini rupte din revistele de la vremea respectivă, care mai vorbeau despre așa ceva.

ADRIAN ARTENE: Consultați astrograma atunci când plecați dimineața de acasă, în sensul în care puteți vedea dacă în ziua respectivă traversați cu succes un test sau orice altceva?

CRISTINA DEMETRESCU: Mai consult astrograma, consult când sunt, poate chestii importante. Uneori îmi place ce văr, uneori nu îmi place ce văd. Sunt lucruri care nu se văd cu ochiul liber. Misticismul a evoluat de la lucruri care poate mi se păreau o joacă de copil, dar nu erau. Erau primele tentative de a vrea să înțeleg că e mai mult decât vedem cu ochiul liber. Multe lucruri nu țin de noi, sunt lucruri care nu au întotdeauna o cauză, răspunsuri. Nu ai cum să te plictisești de lumea spirituală. În momentul în care intri pe ușa asta, nu mai ai cum să ieși.

Este ceva acolo ce este mai presus decât noi. Mai mult de lucrurile pe care le notam când eram mică – vorbeam de semne și de lucrurile care ne ajut, aveam niște vise ciudate, repetitive. Visam că vin niște aștri către mine și fiecare planetă se apropia de mine și puteam să văd că este vie. Erau tot felul de lucruri, construcții, tot felul de lucruri interesante. Mă speriam și aveam impresia că se prăbușesc peste mine și o să mă distrugă. Da, sunt semne, semne de unde vin toate aceste informații.

