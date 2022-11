Ce meserie și-a dorit să aibă, de fapt, Denis Hanganu din serialul „Clanul”. A vrut să renunțe la actorie!

Românii sunt deja impresionați de serialul „Clanul”, difuzat la Pro Tv. Pe micile ecrane și-au făcut apariția actori cu renume, sau tineri care sunt la început de drum în această industrie. Printre actorii momentului se numără și Denis Hanganu, cel care reprezintă personajul principat în serial. Deși și-a ales meseria de actor, se pare că acesta ar fi vrut să practice cu totul și cu totul altceva. Iată ce mărturisiri a făcut în podcast-ul lui Codin Maticiuc.

Denis Hanganu nu și-a dorit să fie actor

Codin Maticiuc va avea mâine doi invitați în cadrul podcast-ului. Denis Hanganu și Marian Olteanu, cei doi colegi de platou ai serialului „Clanul” vor veni să discute despre viață, carieră, dar și despre experiențele din viața de zi cu zi. Până atunci însă, Cancan.ro are câteva detalii despre cele mai interesante subiecte dezbătute acolo.

Un lucru curios este că Denis Hanganu nu a vrut să devină actor, în ciuda faptului că asta îi este meseria în prezent. Tânărul a dezvăluit că ar fi vrut să devină avocat, ba chiar să dea la armată. Actorul mărturisește că nu s-a gândit niciodată că va intra în industria actoriei. În plus, a povestit cum a luat, de fapt, acest drum.

„Cred că la mine a fost așa…am mers cu drumul. Nu m-am gândit niciodată că o sa ajung actor. M-am uitat a filme și eram un copil entuziasmat. Eu voiam să mă fac avocat, să o iau așa cu armata, alte povești.”, a mărturisit Denis Hanganu.

Cum a ajuns Denis Hanganu să dea la actorie

În plus, Denis a povestit cum a ajuns să intre în lumea actoriei. Tânărul a trecut prin multe lucruri grele ca să ajungă aici, însă a povestit totul cu zâmbetul pe buze!

Cumva, situația materială din timpul ăla nu îmi permitea, am făcut parte dintr-o trupă de liceu. Pe scurt, am vrut la actorie pentru că am crezut că trupa aia de teatru o să mă ajute. Am vrut la Iași pentru că era mai aproape, iar părinții mei n-ar fi fost șocați de veste(…..)”, a mai povestit Denis Hanganu în podcast-ul „La mijloc” .

