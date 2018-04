Ce moștenire faraonică a lăsat regretata Ionela Prodan! E vorba de case și…

Ionela Prodan, îndrăgita artistă de muzică populară care s-a stins din viață, în urmă cu două zile, pe patul de spital, informație publicată, în exclusivitate, AICI, a lăsat în urmă o avere de-a dreptul faraonică. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a aflat, în exclusivitate, detalii uluitoare despre moștenirea fabuloasă pe care ”doamna muzicii populare” le-a asigurat-o fiicelor sale, Anca și Anamaria. (CITEȘTE ȘI: PRIMĂRIA DĂBULENI, OMAGIU PENTRU IONELA PRODAN)

Ionela Prodan, artista pe care, zilele acestea, o plânge o țară întreagă, a lăsat moștenire nu doar cântecele sale, care au bucurat milioane de oameni, ci și un „imperiu” pe care l-a clădit cu multă trudă și sudoare, de-a lungul celor 47 de ani de muncă.

Conform declarației de avere pe care cântăreața a depus-o în toamna anului 2016, în calitatea sa de candidat al PSD Covasna pentru Camera Deputaților, Ionela Prodan era proprietara unui apartament situat în Capitală, cumpărat în 1996, a patru case în București, dar și a unei vile de vacanță, în comuna Jilava, cumpărată în 2008.(NU RATA, AICI: LANȚ DE BLESTEME ÎN JURUL FAMILIEI IONELEI PRODAN)

De asemenea, regretata cântăreață mai deținea un teren agricol, două mașini, dintre care un Jeep, bijuterii în valoare de peste 20.000 de euro, tablouri în valoare de peste 35.000 de euro. În plus, Ionela Prodan era titulara a șase depozite diferite deschise după anul 2007. Mama impresarei deținea în conturile de lei, euro și dolari, o sumă faraonică, de peste două milioane de euro.

Ionela Prodan nu a arătat și câți bani câștiga din activitatea ei de cântăreață de muzică populară. Conform declarației de avere, mama Anamariei Prodan încasa un singur venit, o pensie anuală de 26.400 de lei, adică 2.200 de lei pe lună.

De-a lungul celor 47 de ani în care a cântat în fața fanilor, artista a avut, însă, și unele momente de pauză. (CITEȘTE ȘI: IONELA PRODAN S-A STINS FĂRĂ SĂ ȘTIE CĂ..)

Și-a făcut testamentul

Ionela Prodan și-a făcut testamentul cu mult timp înainte de a muri. Chiar ea a dezvăluit detalii.

„Da, mi-am făcut testamentul. Prima dată l-am făcut aşa, mai negândit, decât de mine. Apoi, le-am chemat pe amândouă fetele. Asta e a ta, asta e a ta. La nepoţi nu am împărţit, le-am pus bani pe numele lor şi, când vor face 18 ani, să deschidă contul. Am trei de la Ana şi una micuţă la Las Vegas. Am patru nepoţi. Le-am pus 30.000 de euro la fiecare”, a mărturisit Ionela Prodan, în urmă cu ceva vreme.

