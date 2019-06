Ce notă a luat Andreea Bălan la Bacalaureat. Artistei i-a plăcut cartea

Andreei Bălan i-a plăcut cartea! Nu de alta, dar s-a aflat ce notă a luat artista la Bacalaureat.

Era doar o copilă atunci când și-a început cariera, însă Andreea Bălan a știut să îmbine școala cu muzica. În ciuda faptului că a avut concerte peste concerte, artista nu a neglijat școala. Andreea Bălan a absolvit liceul Ion Luca Caragiale cu media generală 8,85. O medie extrem de bună având în vedere că îndrăgita cântăreață muncea pe brânci și la vremea respectivă. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂLAN PROBLEME CU FIICA SA, CLARA: “UN BEBELUȘ SĂ NU FACĂ…”)

Andreea Bălan a fost operată de trei ori

În mai puțin de o lună, Andreea Bălan a suferit trei intervenții chirurgicale. Artista a trecut prin momente grele, după ce a născut-o pe cea de-a doua fetiță. Andreea Bălan a întâmpinat complicații și a fost operată de trei ori din cauza unei embolii amniotice. După cumpăna prin care a trecut, acum îndrăgita cântăreață se simte bine și este înafara oricărui pericol. (VEZI ȘI: ANDREEA BĂLAN, PRIMA APARIŢIE LA UN EVENIMENT MONDEN DUPĂ CE A FOST LA UN PAS DE MOARTE. CUM ARATĂ VEDETA)

„Operația se vindecă foarte bine, tocmai am ieșit de la doctor, mi s-au scos toate firele. Am făcut și o ecografie și am văzut că nu mai am nici un hematom. În sfârșit după trei operații totul este bine, sunt pe drumul cel bun, spre vindecare. Trebuie să mai stau în repaus, să nu fac efort și sport. În sfârșit am scăpat de orice pericol”, a mărturisit Andreea Bălan într-un vlog, în urmă cu puțin timp.