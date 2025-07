Ce note a obținut fiul lui Dan Capatos la Evaluarea Națională? Prezentatorul retras din televiziune a făcut anunțul

Dan Capatos a trecut prin emoții mari în ultimele săptămâni. Fiul său, Andrei, a susținut Evaluarea Națională 2025. Chiar omul de televiziune a fost cel care a dezvăluit nota obținută de băiat. Află, în articol, ce rezultat a avut adolescentul!

Dan Capatos are o carieră de peste 30 de ani în jurnalism și a devenit foarte cunoscut. Totuși, prezentatorul TV a fost foarte discret cu viața lui personală, mai ales în ceea ce îl privește pe fiul său, Andrei. Adolescentul are 14 ani și este o prezență foarte rară. Totuși, tatăl lui a ținut să dezvăluie nota pe care băiatul a luat-o la Evaluarea Națională 2025.

Conform calendarului oficial stabilit de Ministerul Educației, Evaluarea Națională din acest an s-a desfășurat în perioada 23–27 iunie, iar primele rezultate au fost publicate joi, 3 iulie 2025. Printre elevii care au susținut examenul se numără și fiul lui Dan Capatos. Notele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 10 iulie, însă Andrei a fost mulțumit de rezultatele obținute și nu a fost nevoie să treacă prin această etapă.

Mai exact, prezentatorul TV a dezvăluit că băiatul său a obținut nota 9,54 la Evaluarea Națională. Dan Capatos s-a simțit foarte mândru de Andrei, mai ales că adolescentul nu a avut un an tocmai ușor. Fiul omului de televiziune a petrecut foarte mult timp pe terenul de tenis și în sălile de forță. Totuși, munca depusă pentru cariera sportivă nu i-a afectat rezultatele la învățătură.

Andrei este înscris la Dinamo, clubul sportiv de suflet al tatălui său, și a reușit să facă performanță. La 12 ani, în 2023, se afla pe locul 52 în topul Federației Române de Tenis. Dan Capatos este foarte mândru de băiatul lui și se laudă cu reușitele sale de câte ori are ocazia. Totuși, cel mai mare susținător al adolescentului este mama sa, Monica.

„Facem totul cu pasiune, în fiecare zi o oră și jumătate, cu tot cu pregătire fizică, trei ore. Mai avem timp și de școală și chiar avem rezultate foarte bune. Eu mă aflu pe locul 52, la 12 ani. Am câștigat mai multe turnee. Am în jur de 15 cupe în FRT. Mai am medalii și la amatori, dar cele mai importante sunt din FRT.

Mama mă susține cel mai mult. Fotbalul nu era pentru mine, era dur. Tenisul este elegant, nu este cu bătaie, cu lovituri. La fotbal m-a dus tata. Mă susține și tata în tenis, dar el vrea mai mult fotbal. Încă mai speră”, a spus băiatul lui Dan Capatos, în urmă cu doi ani, la Antena Stars.