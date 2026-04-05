Ce nume se sărbătoresc de Florii? Lista completă a numelor de Florii și semnificația lor

În fiecare an, de Duminica Floriilor, sărbătorim și persoanele cu nume de flori, însă nu mulți știu care sunt toate numele de flori care sunt sărbătorite în această duminică. Iată ce nume se sărbătoresc de Florii și ce semnifică acestea. Așa vei ști cui să spui la mulți ani în această duminică.
Floriile reprezintă intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim și deschide Săptămâna Mare, cea mai importantă perioadă înainte de sărbătorea Învierii, de pe 12 aprilie 2026.
Cu această ocazie, persoanele care poartă nume de flori își sărbătoresc ziua onomastică. Aceste nume sunt nume de flori și se sărbătoresc în această dumincă:
Multe dintre numele românești sărbătorite de Florii provin din denumiri de flori sau plante și au semnificații frumoase.
Anemona este un nume cu origine în Grecia Antică. În mitologie, Anemona era o nimfă transformată într-o floare. O altă legendă spune că anemonele ar fi lacrimile Afroditei. Floarea este asociată și cu perioada Paștelui, deoarece înflorește primăvara devreme.
Brândușa, Bujor, Crizantema, Dalia, Garofița, Gențiana, Ghiocel, Iasmina, Iris, Hortensia, Lăcrimioara, Margareta, Narcis, Romanița, Panseluța, Trandafira, Violeta, Viorel sau Zambila sunt nume inspirate direct din flori. Ele simbolizează, în general, frumusețe, prospețime, renaștere și natură.
Camelia are mai multe posibile origini. Poate proveni din latină, cu sens religios („enoriaș” sau „ajutor al preotului”), dar este asociat și cu floarea japoneză camelia, considerată simbol al norocului.
Codrin, Codrina, Codruț și Codruța sunt nume care provin dintr-un termen latin care înseamnă „pădure” sau „dumbravă”, fiind strâns legate de natură.
Crina și derivatele sale (Crinu) sunt legate de floarea de crin, asociată frecvent cu puritatea.
Dafin și Dafina provin de la planta de dafin. În Antichitate, frunzele de dafin erau folosite pentru cununi oferite învingătorilor, simbol al gloriei și al succesului.
Floarea, Flora, Florența, Florin, Florina, Florentina și alte variante au origine latină, din „florens”, cu sensul de „înfloritor” sau „prosper”. Aceste nume sunt asociate cu vitalitatea și prosperitatea.
Numele Iris are origine mitologică. Iris era mesagerul zeilor în mitologia greacă și personificarea curcubeului, simbol al legăturii dintre cer și pământ.
Lăcrimioara provine din latinescul „lacrima” și simbolizează sensibilitate, puritate și delicatețe. Este și numele unei flori delicate și frumoase.
Laur, Laura, Laurențiu și Laurian sunt legate de laur, plantă care simboliza victoria în Antichitate.
Narcis și Narcisa provin dintr-o legendă greacă despre un tânăr îndrăgostit de propria imagine. Floarea este asociată cu reflecția și fragilitatea.
Violeta derivă din numele culorii și al florii violet, simbolizând modestie și devotament.
Viorel, Viorela și Viorica provin de la floarea viorea, specifică primăverii.
Dacă ai vreo cunoștință, un prieten, o rudă sau pe cineva drag cu nume de floare, transmite-le un mesaj frumos în ziua de Florii. Aceste urări îi vor bucura și vor ști că te gândești la ei în această zi frumoasă.
În România, cel mai des întâlnit nume de floare este Viorica (145.020 de femei), urmat de Florentina (129.947) și Florica (91.751).
Un alt nume popular este Camelia (73.637). La bărbați, cel mai des întâlnit nume este Florin (336.793 de bărbați), urmat de Viorel (145.673) și Florian (54.608).
