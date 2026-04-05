Ce nume se sărbătoresc de Florii? Lista completă a numelor de Florii și semnificația lor

În fiecare an, de Duminica Floriilor, sărbătorim și persoanele cu nume de flori, însă nu mulți știu care sunt toate numele de flori care sunt sărbătorite în această duminică. Iată ce nume se sărbătoresc de Florii și ce semnifică acestea. Așa vei ști cui să spui la mulți ani în această duminică.

Ce nume se sărbătoresc de Florii

Floriile reprezintă intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim și deschide Săptămâna Mare, cea mai importantă perioadă înainte de sărbătorea Învierii, de pe 12 aprilie 2026.

Cu această ocazie, persoanele care poartă nume de flori își sărbătoresc ziua onomastică. Aceste nume sunt nume de flori și se sărbătoresc în această dumincă:

Anemona

Brânduşa

Bujor

Camelia

Călin

Codrin

Codrina

Codruţ

Codruţa

Crăiţa

Crenguţa

Crina

Crin

Crinuţa

Crizantema

Dalia

Delia

Dafina

Floarea

Flora

Florenţa

Florentin

Florentina

Florica

Florin

Florina

Garofiţa

Gențiana

Gherghina

Ghiocel

Iasmin

Iasmina

Iris

Hortensia

Lăcrimioara

Laur

Laura

Laurenţiu

Laurian

Lauriana

Liliana

Malina

Margareta

Micșunica

Mugurel

Narcis

Narcisa

Panseluţa

Romaniţa

Roza

Rozalia

Trandafira

Violeta

Viorel

Viorela

Viorica

Zambila

Zambilica

Semnificația numelor care se sărbătoresc de Florii

Multe dintre numele românești sărbătorite de Florii provin din denumiri de flori sau plante și au semnificații frumoase.

Anemona este un nume cu origine în Grecia Antică. În mitologie, Anemona era o nimfă transformată într-o floare. O altă legendă spune că anemonele ar fi lacrimile Afroditei. Floarea este asociată și cu perioada Paștelui, deoarece înflorește primăvara devreme.

Brândușa, Bujor, Crizantema, Dalia, Garofița, Gențiana, Ghiocel, Iasmina, Iris, Hortensia, Lăcrimioara, Margareta, Narcis, Romanița, Panseluța, Trandafira, Violeta, Viorel sau Zambila sunt nume inspirate direct din flori. Ele simbolizează, în general, frumusețe, prospețime, renaștere și natură.

Camelia are mai multe posibile origini. Poate proveni din latină, cu sens religios („enoriaș” sau „ajutor al preotului”), dar este asociat și cu floarea japoneză camelia, considerată simbol al norocului.

Codrin, Codrina, Codruț și Codruța sunt nume care provin dintr-un termen latin care înseamnă „pădure” sau „dumbravă”, fiind strâns legate de natură.

Crina și derivatele sale (Crinu) sunt legate de floarea de crin, asociată frecvent cu puritatea.

Dafin și Dafina provin de la planta de dafin. În Antichitate, frunzele de dafin erau folosite pentru cununi oferite învingătorilor, simbol al gloriei și al succesului.

Floarea, Flora, Florența, Florin, Florina, Florentina și alte variante au origine latină, din „florens”, cu sensul de „înfloritor” sau „prosper”. Aceste nume sunt asociate cu vitalitatea și prosperitatea.

Numele Iris are origine mitologică. Iris era mesagerul zeilor în mitologia greacă și personificarea curcubeului, simbol al legăturii dintre cer și pământ.

Lăcrimioara provine din latinescul „lacrima” și simbolizează sensibilitate, puritate și delicatețe. Este și numele unei flori delicate și frumoase.

Laur, Laura, Laurențiu și Laurian sunt legate de laur, plantă care simboliza victoria în Antichitate.

Narcis și Narcisa provin dintr-o legendă greacă despre un tânăr îndrăgostit de propria imagine. Floarea este asociată cu reflecția și fragilitatea.

Violeta derivă din numele culorii și al florii violet, simbolizând modestie și devotament.

Viorel, Viorela și Viorica provin de la floarea viorea, specifică primăverii.

La mulți ani de Florii

Dacă ai vreo cunoștință, un prieten, o rudă sau pe cineva drag cu nume de floare, transmite-le un mesaj frumos în ziua de Florii. Aceste urări îi vor bucura și vor ști că te gândești la ei în această zi frumoasă.

În România, cel mai des întâlnit nume de floare este Viorica (145.020 de femei), urmat de Florentina (129.947) și Florica (91.751).

Un alt nume popular este Camelia (73.637). La bărbați, cel mai des întâlnit nume este Florin (336.793 de bărbați), urmat de Viorel (145.673) și Florian (54.608).

La mulți ani de Florii! Îți doresc o zi plină de liniște, bucurii și gânduri senine, alături de cei dragi.

Sărbătoarea de Florii să-ți aducă în suflet pace, în inimă lumină și în viață armonie.

Această zi de Florii să îți aducă lumină în suflet, iubire în inimi și zâmbete sincere pe chip.

Cu ocazia Floriilor, îți doresc ca fiecare zi să îți fie înmiresmată de speranță, credință și bucurii simple.

La mulți ani cu sănătate, bucurii și împliniri de Florii!”

„O zi frumoasă și un nume purtat cu mândrie! La mulți ani!”

„Să ai parte de lumină, liniște și oameni frumoși alături. La mulți ani de Florii!”

„Un gând bun, o floare și cele mai sincere urări de bine!”

„La mulți ani! Să-ți fie viața la fel de frumoasă ca numele pe care îl porți.”

„La mulți ani, prietene! Să ai parte de distracție, succes și multe motive de zâmbet!”

„Sărbătorește-ți numele cu bucurie! La mulți ani și tot ce îți dorești!”

„Prietenia noastră merită celebrată! La mulți ani de Florii!”

„Îți doresc o zi la fel de faină ca tine! La mulți ani!”

„Fie ca această zi să-ți aducă liniște sufletească, credință și lumină în viață. La mulți ani de Florii!”

„Dumnezeu să-ți călăuzească pașii și să-ți ofere sănătate și împliniri. La mulți ani!”

„Să ai parte de binecuvântare, pace și bucurii alături de cei dragi.”

Totul pe lume se schimbă… doar florile se deschid în fiecare primăvară… Pentru că eşti minunată, toate florile din lume îţi urează La mulţi ani!

Pentru că florile înfloresc în fiecare primăvară, Pentru că suntem tineri şi iubim prietenia, În numele ei şi a tot ce-i frumos, Eu îţi doresc fericirea!

La mulți ani de Florii! Să ai sănătate, liniște și zile senine alături de cei dragi.

La mulți ani tuturor celor care poartă nume de flori! Să aveți parte de bucurii, împliniri și momente frumoase.

Fie ca această zi să îți aducă pace, zâmbete și energie bună pentru tot anul.

La mulți ani! Să înflorești în fiecare zi, să ai parte de reușite și să îți fie aproape oamenii care contează.

Sărbătoare frumoasă de Florii! Să ai sănătate, noroc și tot ce îți dorești.

La mulți ani de Florii! Să te bucuri de lucrurile simple și de fiecare moment petrecut cu cei dragi.

Fie ca numele pe care îl porți să îți aducă noroc și împliniri. La mulți ani!

O zi de Florii liniștită și frumoasă, cu gânduri bune și vești bune.

La mulți ani! Să ai o primăvară plină de energie, speranță și planuri împlinite.

Sărbătoare cu bine și multe momente frumoase! La mulți ani de Florii.

