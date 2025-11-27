Acasă » Știri » Ce o obligă soțul să facă pe Cristina Spătar? Artista s-a conformat imediat

Ce o obligă soțul să facă pe Cristina Spătar? Artista s-a conformat imediat

De: Anca Chihaie 27/11/2025 | 13:39
Ce o obligă soțul să facă pe Cristina Spătar? Artista s-a conformat imediat

Cristina Spătar, una dintre cele mai apreciate artiste din România, a vorbit recent despre schimbările majore pe care le-a introdus în stilul ei de viață. Invitată în platoul unei emisiuni mondene, cântăreața a detaliat modul în care și-a revizuit obiceiurile alimentare și rutina de mișcare, reușind să ajungă la o formă fizică ce atrage atenția, mai ales având în vedere că a depășit pragul de 50 de ani. Artista spune că, în ultimul timp, a început să se concentreze mult mai serios pe propria sănătate, iar rezultatele sunt vizibile.

Deși cariera în muzică, deplasările și proiectele personale au lăsat uneori puțin loc pentru activități dedicate exclusiv stării de bine, Cristina a simțit că este momentul pentru o schimbare. În urmă cu câteva luni, artista a decis să reintroducă treptat în programul ei exercițiile fizice regulate, optând pentru antrenamente la sală pe care le face constant, de mai multe ori pe săptămână. Această disciplină i-a oferit energia și tonusul pe care le căuta, dar a venit la pachet și cu ajustări esențiale în ceea ce privește alimentația.

Ce o obligă soțul să facă pe Cristina Spătar

Una dintre cele mai mari provocări pentru ea a fost reorganizarea meselor zilnice. Cristina recunoaște că obișnuia să sară adesea peste mâncare, ajungând să se limiteze la o singură masă pe zi. Ritmul alert și lipsa apetitului o făceau să ignore orele de masă, însă acest obicei nu îi mai servea în niciun fel. Schimbarea a venit și datorită influenței partenerului ei, care i-a sugerat să acorde mai multă atenție echilibrului nutrițional. Astfel, cântăreața încearcă acum să își împartă alimentația în două sau trei momente ale zilei, pentru a-și susține mai bine organismul, în special în perioadele cu antrenamente intense.

„Mă pune să mănânc mâncare (…) Și trebuie să mănânc, n-am încotro. Eu înainte mâncam o singură dată pe zi, el mă obligă să mănânc trei mese, dar am zis să începem așa, cu două, știi? Încep: înainte de antrenament, după antrenament.

Deci, asta spuneam, că de vreo două luni de zile am început să merg foarte des… des, merg de trei ori pe săptămână, de patru ori dacă pot, la sală. Ăsta este primul lucru cu care am început“, a spus Cristina Spătar.

Un alt aspect la care a renunțat complet este consumul de zahăr rafinat. Pentru a-și menține energia fără a apela la produse procesate, artista preferă îndulcitorii naturali, iar în băuturile calde, cum este cafeaua, utilizează exclusiv variante alternative. Această decizie a contribuit la menținerea unei siluete armonioase și la un nivel mai ridicat de vitalitate, pe care îl resimte în fiecare zi.

Relația dintre Cristina Spătar și soțul ei rămâne una solidă, chiar dacă uneori distanța fizică își spune cuvântul. Cei doi gestionează foarte bine perioadele în care nu sunt în același oraș, menținând o legătură apropiată prin comunicare constantă și susținere reciprocă.

