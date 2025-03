Ce părere are Medana despre Tavi Colen, fostul coleg și prieten al lui Alin Oprea: „Cu ce drept aș putea să-mi permit eu…”

Într-o recentă apariție la emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, soția artistului Alin Oprea a vorbit deschis despre viața sa amoroasă și relația cu celebrul cântăreț. Cu o sinceritate remarcabilă, aceasta a discutat atât despre trecutul personal, cât și despre căsnicia sa actuală, punctând momente esențiale din viața ei și cum a evoluat relația cu Alin Oprea.

Soția lui Alin Oprea a vorbit despre relația lor cu sinceritate și maturitate, subliniind importanța angajamentului față de viața de familie și faptul că, deși fiecare are cariere proprii, sunt uniți prin respect și înțelegere reciprocă.

Despre Alin Oprea, soția acestuia a mărturisit că, la început, avea o imagine diferită despre el, una influențată de aparițiile sale publice, dar că, după ce l-a cunoscut personal, și-a schimbat complet părerea. Ea a remarcat că, deși publicul îl cunoștea doar ca artist, în viața de zi cu zi Alin Oprea este un om profund sensibil și cu o poveste de viață impresionantă. A descris relația lor ca fiind una asumată din ambele părți, cu un angajament puternic față de viața de familie și față de un viitor comun.

Mediana a exprimat un mare respect față de Tavi Colen, considerându-l un artist de excepție și un om cu un succes colosal alături de soțul ei. Ea a subliniat că, având în vedere relațiile apropiate din trecut, nu ar fi corect să își permită să judece pe cineva pe care nu-l cunoaște personal, referindu-se la faptul că nu a avut ocazia să îl întâlnească niciodată în viața reală pe Tavi Colen. În ciuda faptului că îl vedea ca artist la televizor, Mediana a mărturisit că respectul său față de Tavi Colen rămâne neschimbat, fără a dori să facă speculații despre viața personală a acestuia.

Medana: Eu pentru Tavi Colen am un mare respect. Este artist, a fost prieten foarte apropiat și a avut un succes colosal cu soțul meu. Și atunci, cu ce drept aș putea să-mi permit eu să zic ceva despre un om pe care nu l-am văzut în viața mea și pe care nu-l cunosc? Nu pot să-mi permit asta.

Dan Diaconescu: Dar cu fosta lui?

Medana: Cu fosta lui. Ce… Legături aș putea să am eu cu ea. Nu am fost deloc șefă și a gestionat singur situația de viață cu fosta lui soție. Adică cum să fiu eu șefă pe trecutul lor? Că doar nu am pus-o eu să-l înșele sau pe el. Ia, înșeală-ți nevasta sau înșeală-ți tu soțul. Că nu-i cunoșteam. Nu am nicio legătură cu trecutul lor.

Dan Diaconescu: Dar înainte nu-l vedeai pe el la televizor?

Medana: Îl vedeam și-l schimbam în secunda a doi. De ce? Nu puteam să… Păi știe toate lucrurile astea, dar în momentul în care l-am cunoscut personal, noi de multe ori vedem artistul pe sticlă total diferit față de cum este în viața privată. În momentul în care am avut șansa să-l întâlnesc, Mi-am schimbat radical părerea despre el și sunt convinsă că mulți oameni, poate, unii îl vor judeca greșit. Eu personal, ca soția lui, m-am înșelat în privința lui. În momentul în care l-am descoperit ca om, nu ca artist, pentru că pe mine nu mă interesa artistul, că eu nu stau în casă cu un artist să-mi cânte toată ziua.

În momentul în care l-am cunoscut… Acum cum lucrează la un album, îl aud cum cântă, dar îi las intimitatea lui, nu-i intervin. Dar în momentul în care am cunoscut omul Alin Oprea și am înțeles cât e de sensibil, cât e de valoros ca om, ce studii are, ce viață a avut, în momentul în care am intrat în povestea vieții lui încă din copilărie, Am înțeles un singur lucru, că e un om absolut minunat, că e omul de care sufletul meu are nevoie și că am două opțiuni, să mă retrag la timp sau să nu mai fac niciodată, pentru că nu aș mai putea să fiu omul care să-l mai dezamăgească încă o dată în această viață. Și atunci, eu când mi-am asumat relația cu el, am făcut-o de bună voie și nesilită de nimeni, asumat și pentru totdeauna.