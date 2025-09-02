Ce părți ale puiului trebuie evitate sau consumate cu precauție. Avertismentul specialiștilor

Carnea de pui, consumată la scară largă în întreaga lume, este adesea prezentată drept o alternativă sănătoasă la carnea roșie. Anumite bucăți însă pot ascunde riscuri serioase – de la bacterii și paraziți, până la substanțe toxice – dacă sunt consumate frecvent sau nu sunt preparate corect.

Savoarea pielii de pui rumenite este greu de refuzat, dar la un cost: aceasta este bogată în grăsimi saturate, asociate cu creșterea colesterolului și riscuri cardiovasculare. În plus, dacă nu este gătită la temperaturi suficiente, poate conserva bacterii periculoase.

