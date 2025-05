Ce pățesc acum firmele care au donat bani pentru campania lui George Simion: „De luni a început să vină…”

George Simion a spus adevărul! Ce pățesc acum firmele care au donat bani pentru campania lui? S-ar fi ajuns chiar și la amenințări la adresa familiei sale! Vă prezentăm cele mai noi declarații în acest sens!

Firmele care au contribuit financiar la campania electorală a liderului AUR, George Simion, ar fi devenit, potrivit acestuia, ținta unor controale din partea autorităților statului. Acesta susține că, începând de luni, instituții precum ANAF și Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) au demarat verificări la mai multe companii care ar fi susținut partidul.

„În continuare, genul acesta de atacuri și de intimidări continuă. Eu am făcut o postare și am spus: „E din melodia lui Radu al meu, nu-s în muiere cu năframă să mă dau de bună seamă, sunt voinic cu fruntea lată, nu mă dau pe voi o ceată”. „Vai, ce ai făcut? Ai jignit femeile?” Genul ăsta de minciuni o să cadă una după alta în următoarele zile și în următoarele săptămâni. Și măștile lor o să cadă. Eu nu sunt un laș. Asta am vrut să spun. Și o să rămân cu fruntea dreaptă. Și nu sunt amenințări față de unii care au trimis deja ANAF-ul, au trimis amenințări asupra familiei mele”, a mărturisit George Simion, potrivit Realitatea TV.

Printre exemplele invocate se numără și firme controlate încă din luna decembrie. George Simion consideră aceste acțiuni ca fiind parte dintr-o strategie presiune, despre care ar fi avertizat în trecut.

„La diferite firme (n.r. unde a fost trimis ANAF-ul. În luna decembrie la Gigi Becali. Da (n.r. firme care au donat la partid). De ieri, de luni. Și ISC-ul, la fel. Ăsta e genul de presiune și tocmai de asta am avertizat, am făcut o mică greșeală. Am zis că nu o să se atingă niciun fir de păr din capul susținătorilor noștri și că o să vă găsim și în gaură de șarpe. Am greșit că am zis gură de șarpe. O să vă găsim și în gaură de șarpe”, a adăugat liderul AUR.