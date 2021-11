Ce patimi a îndurat Oana Radu până a ajuns să-și ia apartament

Oana Radu a slăbit spectaculos, s-a reinventat, iar acum începe să bifeze, rând pe rând, din dorințele pe care le avea trecute pe listă. Și-a luat apartamentul mult visat, dar nu uită de chinurile prin care a trecut, atunci când s-a mutat în București. Experiența respectivă a motivat-o să muncească și mai mult.

Cu o stimă de sine scăzută, kilograme foarte multe în plus și fără prea mulți bani, așa a venit Oana Radu în Capitală, unde spera să-și facă un rost.

„Mami îmi trimitea mâncare pe tren”

„Îmi iau casă și nu mai am bani. Eu și Cătă ne-am luat un apartament, nu suntem la nivelul ăla de case, de vile, dar e prima noastră locuință practic – cumpărată din banii noștri – și mi se pare o performanță, mai ales că eu, în București, am venit total sub etajul zero.

Când am venit aici, a fost foarte greu pentru mine și îmi amintesc și acum de momentele în care mami îmi trimitea mâncare pe tren că nu aveam bani, așa că, pentru mine, chiar e o mare performanță că mi-am luat apartamentul visurilor mele în București”, a povestit Oana Radu în emisiunea „Duet”.

