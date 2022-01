Ce planuri are Adela Popescu pentru noul an. Vedeta le-a dezvăluit totul fanilor

La început de an, Adela Popescu le-a dezvăluit fanilor planurile sale. Vedeta vrea cu orice preț să fie într-o formă de zile mari, după ce l-a adus pe lume pe cel de-al treilea băiețel.

Adela Popescu este decisă să facă schimbări majore! Prezentatoarea TV vrea cu orice preț să-și schimbe modul de viață și să ajungă la silueta pe care și-o dorește. Nu are de gând să mai rămână însărcinată, așa că primul pas în a-și îndeplini dorința va fi să meargă la sală.

De asemenea, vedeta speră să citească mai mult, dar și să se bucure de o vacanță lungă prin Asia: ”Îmi doresc să mă apuc să citesc mai mult în acest an, dar am zis să încep cu cărți mici și cu scrisul mare. Îmi doresc o vacanță mai lungă pe undeva prin Asia. Anul acesta am încheiat cu povestea cu sarcinile, așa că vreau să arăt bine”, a dezvăluit Adela Popescu la Vorbește lumea.

Și-a petrecut Crăciunul pe canapea

A pus totul la cale pentru a petrece Crăciunul în Dubai, departe de aglomerația, traficul și frigul din Capitală. Doar că planurile i-au fost date peste cap în ultimul moment. Din păcate, vacanța mult așteptată în Emiratele Arabe Unite s-a anulat, deoarece Adela Popescu și Radu Vâlcan au uitat să verifice pașaportul fiului lor, Andrei.

Documentul expira în trei luni și trebuia să aibă o valabilitate de minimum șase luni. Astfel… vedeta a pierdut banii pe biletele de avion, aproximativ 2.000 de euro, și a rămas acasă pe canapea. (VEZI ȘI: ADELA POPESCU A VORBIT DESPRE MOMENTUL NAȘTERII CELUI DE-AL TREILEA COPIL: ”EFECTUL ANESTEZIEI TRECEA, EU ERAM ÎN AGONIE”)

”Ziua de Crăciun avea să fie altfel. Pe la ora asta ar fi trebuit să mâncăm hummus pe plajă Jumeirah din Dubai. Dar noi mâncăm salată de beouf și ne uitam la un film cu Di Caprio, pe canapea, în Pipera. De ce așa? Pentru că am ajuns la aeroport și pașaportul lui Andrei expira în trei luni. Și e musai să fie minim șase. Desigur, știe asta cred că și bebelușul nostru de cinci luni. Săracii copii nu înțeleg de ce coborâm din avionul către Roma și nu ne urcam în cel din Dubai. Eu știu de ce, dar nu le spun. Trebuie să creadă că noi, părinții lor, suntem responsabili și organizați. Dar când o să se întrebe Alexandru de ce nu studiază și el în străinătate, o să pot eu să îi spun că banii pentru școala lui s-au dus pe bilete de avion nefolosite?!”, a scris Adela Popescu pe una dintre rețelele de socializare.