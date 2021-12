Ce planuri are Alexandra Stan în 2022: „Sper să fie totul bine…”

Alexandra Stan este fără doar şi poate una dintre cele mai apreciate artiste din România. Blondina a reuşit să ajungă la inimile fanilor săi prin sinceritatea cu care a vorbit despre fiecare eveniment din viaţa sa, fie ca a fost fericit sau trist. Recent, în cadrul unui interviu, vedeta le-a povestit admiratorilor ce planuri are pentru anul 2022.

Pentru artistă anul 2021 a fost unul extrem de încărcat „cu multe treburi, multe momente, multe trăiri”. Se pare că în viitor, aceasta își dorește să realizeze lucruri și în plan personal, dar și în plan profesional.

Invitată la o emisiune de televiziune, Alexandra Stan a făcut mărturisiri despre ceea ce îşi doreşte să realizeze.

”Vreau să îmi iau casă la anul”

”Îmi doresc sănătate și să termin anul asta haotic. A fost foarte încărcat, cu multe treburi, multe momente, multe trăiri. Sper să fie totul bine și la anul în martie să lansez albumul pe care îl vreau. A fost un an zbuciumat, dar am avut și experiente frumoase, am avut și 4-5 concerte”, a spus Alexandra Stan, citată de spynews.ro.

CITEŞTE ŞI: ÎN CE INVESTEŞTE ALEXANDRA STAN SUTE DE MII DE EURO: „ÎN PANDEMIE, NOI ARTIȘTII NU PREA AM FOST AJUTAȚI”

”Pentru 2022 am planuri multe. Vreau sa îmi iau casă la anul, un apartament dacă îmi ajuta Dumnezeu, poate să îmi schimb și mașina, dar mai mult vreau realizări pe plan profesional”, a adăugat artista.

Ce spune Alexandra Stan despre divorţul prin care a trecut

În goana după o relație serioasă și o familie, se pare că Alexandra Stan a omis câteva lucruri importante legate de chimia și de potrivirea dintre doi oameni. Deși fostul soț era prototipul bărbatului perfect, între cei doi a lipsit scânteia, fapt ce a dus ulterior și la destrămarea rapidă a mariajului.

„Noi am confundat lucrurile. Eu îmi doream să îmi fac o familie. Credeam că dacă găsesc un bărbat și mă mărit și am stabilitate, aveam echilibrul ăla în interior. Eu cu mine trebuie să lucrez să fiu ok și echilibrată și emoțional, financiar, psihic.(…)

Vorbim! E un om pe care îl respect. La orice oră m-ar suna și ar avea nevoie o să fiu acolo. Eu când iubesc chiar iubesc. Când ne-am despărțit i-am zis că o să ajungă în presă. Ne-a fost greu să divorțăm să nu se audă. Am stabilit împreună niște chestii, ne-am mulțumim: băi, mulțumesc, ai fost prima mea soție! Ne-am căsătorit la mănăstire, o poveste frumoasă. E păcat să pierzi un om doar pentru că nu a fost să fie.

Eu mă bucur că nimeni nu a avut de suferit atât de mult. Cred că și Emanuel e ok și am trecut cu bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am apucat să avem copii. Ar fi fost o decizie grea pentru mine să divorțez de un om cu care am un copil.”, a spus Alexandra Stan, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Sursă foto: Instagram