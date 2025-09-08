Acasă » Știri » Ce probleme grave de sănătate a avut mama Adrianei Bahmuțeanu anul acesta. Femeia era devastată de dorul nepoților

Ce probleme grave de sănătate a avut mama Adrianei Bahmuțeanu anul acesta. Femeia era devastată de dorul nepoților

De: Anca Chihaie 08/09/2025 | 19:47
Ce probleme grave de sănătate a avut mama Adrianei Bahmuțeanu anul acesta. Femeia era devastată de dorul nepoților
Foto: social media

Astăzi, familia Adrianei Bahmuțeanu trece prin momente extrem de dureroase. Mama vedetei, Petruța Toma, a încetat din viață după o perioadă marcată de probleme grave de sănătate, care i-au pus viața în pericol și au afectat profund întreaga familie. În ultimele luni, femeia se confrunta cu multiple complicații medicale, culminând cu un al treilea accident vascular cerebral (AVC) care i-a afectat grav vorbirea și mobilitatea.

Starea Petruței Toma s-a deteriorat rapid după ce organismul său nu a mai putut face față stresului și emoțiilor puternice. Înainte de acest tragic final, femeia a fost internată de urgență la Spitalul Fundeni, la secția de neurologie, după ce a suferit un AVC sever care i-a provocat afazie incapacitatea de a comunica prin vorbire. Medicii au avertizat că situația este extrem de delicată și că prognosticul era rezervat.

Femeia era devastată de dorul nepoților

Pe lângă problemele neurologice, starea generală a Petruței Toma s-a înrăutățit treptat. Mobilitatea i-a fost grav afectată, pierzând complet capacitatea de a se mișca independent, ceea ce a făcut necesară supravegherea permanentă a personalului medical. Familia a încercat să o susțină pe cât posibil, însă contextul emoțional și dorul intens de nepoți au adăugat un stres suplimentar, care, conform specialiștilor, poate agrava afecțiunile cardiovasculare și neurologice.

”Din păcate, a treia oară, mama nu a mai ajuns la tribunal, a suferit un AVC cu o seară înainte de proces și a trebuit să o internez de urgență la Spitalul Fundeni, la secția de neurologie.

Medicii au făcut comisie și m-au întrebat dacă a avut parte de emoții mari, fiindcă așa se întâmplă în asemenea cazuri. Doamne, mama e la un pas de moarte, are afazie, adică nu poate vorbi, nu își mai mișcă gura, doar se uită la mine și la sora mea și încearcă să ne spună ceva, nu poate merge, nu se poate mișca… offf. E adevărat că doctorii încearcă din răsputeri să o ajute, dar nu știu ce se va întâmpla, și ei sunt sceptici.
Nu știu ce să mai fac, sufletul meu e făcut zob.

Mama mea a suferit foarte mult în această perioadă, de când mă lupt prin tribunale să îmi iau copiii acasă, și ea, și sora mea, dar ea, ca bunică, mult mai mult. De aceea, a deschis și proces, a vrut să vină la tribunal, i-am pus și un scaun în fața judecătoarei, a cerut și i-am dat și un microfon să îți spună durerea. I s-a părut anormal cum cei doi băieți ai mei, crescuți de ea cu suflet, cât am fost căsătorită cu Prigoană, mai întâi în casa lui, și apoi după divorț, acum, să nu mai vorbească deloc cu ea, să nu o mai bage în seamă”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, în urmă cu câteva săptămâni pentru WOWbiz.ro

Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad Țepeș, situată la 35 km distanță de București
Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad Țepeș, situată la 35...
O femeie din Iași și-a găsit mașina murdară în parcare și un plic misterios în parbriz. Surpriză mare când l-a deschis: „Foarte rar în ziua de azi”
O femeie din Iași și-a găsit mașina murdară în parcare și un plic...

În ultimele săptămâni, mama Adrianei Bahmuțeanu a trecut prin momente extrem de dificile din punct de vedere emoțional. Dorința de a-și vedea nepoții și de a menține legătura cu aceștia a fost un factor major de stres. Problemele familiale și tensiunile din relația cu cei doi băieți ai fiicei sale au amplificat starea de suferință psihică, ceea ce a avut repercusiuni directe asupra sănătății sale. Experții medicali subliniază că emoțiile puternice pot fi un factor declanșator în cazul pacienților cu antecedente de AVC sau cu probleme cardiace.

”Să nu uităm că îi ținea pe amândoi în brațe când erau mici, îi adormea legănându-l pe picioare pe unul, iar pe celălalt îl ținea pe umăr, a făcut atâtea sacrificii pentru ei, cu adevărat, ea i-a crescut până s-au făcut mari.

Cum să nu fii afectat emoțional….Cum să mai suporți o asemenea durere…A vrut să spună toate lucrurile acestea doamnei judecător, să le zică băieților ce are pe suflet înainte de a muri, a dorit să i se asculte disperarea venită din refuzurile lui Eduard și ale lui Maximus de a o vedea și din atitudinea adoptată de ei în toate aceste luni. A mers săraca în baston la tribunal de două ori. A treia oară însă…. organismul ei a cedat”, a mai spus vedeta pentru sursa citată ami sus.

CITEȘTE ȘI: Se reaprinde scandalul pentru bani în familia Prigoană! Miza e uriaşă! 4 milioane de euro şi… Bahmu, martor-cheie!

Adriana Bahmuțeanu, devastată! Motivul incredibil pentru care instanța a decis că nu mai are voie să-și vadă copiii! ”Lipsit de interes!”

Tags:
Iți recomandăm
Ce a apărut la liceul în care Carmen Iohannis este profesoară. Ce gest a făcut soția lui Klaus Iohannis pentru elevii ei
Știri
Ce a apărut la liceul în care Carmen Iohannis este profesoară. Ce gest a făcut soția lui Klaus…
Adriana Bahmuțeanu, primul mesaj după moartea mamei sale: „A suferit în tăcere”
Știri
Adriana Bahmuțeanu, primul mesaj după moartea mamei sale: „A suferit în tăcere”
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
Mediafax
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată...
O femeie din Iași și-a găsit mașina murdară în parcare și un plic misterios în parbriz. Surpriză mare când l-a deschis: „Foarte rar în ziua de azi”
Gandul.ro
O femeie din Iași și-a găsit mașina murdară în parcare și un plic...
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Adevarul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi...
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
Digi24
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din...
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Mediafax
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume...
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cine este femeia fascinantă care a impresionat-o pe Andreea Esca în vacanța din Grecia: „A decis, la un moment dat, să renunțe la haosul cotidian pentru a se muta pe insulă”
Click.ro
Cine este femeia fascinantă care a impresionat-o pe Andreea Esca în vacanța din Grecia: „A...
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
WOWBiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime...
Ce a făcut, de fapt, studenta de 23 de ani condamnată la închisoare pe viață în Dubai
Antena 3
Ce a făcut, de fapt, studenta de 23 de ani condamnată la închisoare pe viață...
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
Digi 24
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe...
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre traiul veșnic dintre Putin și Xi
Digi24
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre...
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
BREAKING NEWS Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit! Prima declarație a vedetei
kanald.ro
BREAKING NEWS Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit! Prima declarație a vedetei
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata...
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
kfetele.ro
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale....
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
WOWBiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii:
observatornews.ro
Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în......
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Toamna în grădină: top scule Parkside ieftine disponibile la Lidl
go4it.ro
Toamna în grădină: top scule Parkside ieftine disponibile la Lidl
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Descopera.ro
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner....
Ce se întâmplă cu fosta directoare de penitenciar care s-a apucat de filme pentru adulți. Motivul pentru care instanța a solicitat interogatoriul Oanei Tașcău
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu fosta directoare de penitenciar care s-a apucat de filme pentru adulți....
Răsturnare totală de situație despre cuplul celebru din fotbal care s-ar fi despărțit. Lamine Yamal a spulberat orice îndoială cu o simplă imagine
Fanatik.ro
Răsturnare totală de situație despre cuplul celebru din fotbal care s-ar fi despărțit. Lamine Yamal...
Călin Georgescu a luat decizia. A trimis o cerere de prelungire a suspendării pe 27 august
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. A trimis o cerere de prelungire a suspendării pe 27...
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o acuză de DELAPIDARE
Romania TV
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o...
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Go4Games
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
A murit regele clarinetului din România. Doliu în muzica lăutărească
Capital.ro
A murit regele clarinetului din România. Doliu în muzica lăutărească
Schimbări majore pentru românii cu telefoane și electrocasnice inteligente
evz.ro
Schimbări majore pentru românii cu telefoane și electrocasnice inteligente
Data exactă când intră pensiile pe card, în septembrie 2025. Ce transmite CNPP
Gandul.ro
Data exactă când intră pensiile pe card, în septembrie 2025. Ce transmite CNPP
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
as.ro
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o...
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a...
Breaking news: Inimile s-au frânt. Nimeni nu era pregătit pentru această veste. A plecat dintre noi un cântăreț iubit de o ţară întreagă
radioimpuls.ro
Breaking news: Inimile s-au frânt. Nimeni nu era pregătit pentru această veste. A plecat dintre...
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm cu focul”
Fanatik.ro
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne...
Povestea lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova. De ce a fost declarat cu cinci zile mai târziu decât data reală a nașterii, 8 septembrie 1956
Fanatik.ro
Povestea lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova. De ce a fost declarat cu cinci zile...
Știrile zilei, 3 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 3 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a apărut la liceul în care Carmen Iohannis este profesoară. Ce gest a făcut soția lui Klaus Iohannis ...
Ce a apărut la liceul în care Carmen Iohannis este profesoară. Ce gest a făcut soția lui Klaus Iohannis pentru elevii ei
Adriana Bahmuțeanu, primul mesaj după moartea mamei sale: „A suferit în tăcere”
Adriana Bahmuțeanu, primul mesaj după moartea mamei sale: „A suferit în tăcere”
De ce Petruța Toma, mama Adrianei Bahmuțeanu, a fost dată în judecată de regretatul ei ginere, Silviu ...
De ce Petruța Toma, mama Adrianei Bahmuțeanu, a fost dată în judecată de regretatul ei ginere, Silviu Prigoană
Vor face sau nu ore elevii pe 9 septembrie? Ce spune ministrul Educației despre grevă
Vor face sau nu ore elevii pe 9 septembrie? Ce spune ministrul Educației despre grevă
Horoscop 9 septembrie 2025. Zodia care are probleme financiare neașteptate
Horoscop 9 septembrie 2025. Zodia care are probleme financiare neașteptate
Ce relație dificilă a avut mama Adrianei Bahmuțeanu cu fostul ei ginere, regretatul Silviu Prigoană: ...
Ce relație dificilă a avut mama Adrianei Bahmuțeanu cu fostul ei ginere, regretatul Silviu Prigoană: „El era șeful”
Vezi toate știrile
×