Ce probleme grave de sănătate a avut mama Adrianei Bahmuțeanu anul acesta. Femeia era devastată de dorul nepoților

Astăzi, familia Adrianei Bahmuțeanu trece prin momente extrem de dureroase. Mama vedetei, Petruța Toma, a încetat din viață după o perioadă marcată de probleme grave de sănătate, care i-au pus viața în pericol și au afectat profund întreaga familie. În ultimele luni, femeia se confrunta cu multiple complicații medicale, culminând cu un al treilea accident vascular cerebral (AVC) care i-a afectat grav vorbirea și mobilitatea.

Starea Petruței Toma s-a deteriorat rapid după ce organismul său nu a mai putut face față stresului și emoțiilor puternice. Înainte de acest tragic final, femeia a fost internată de urgență la Spitalul Fundeni, la secția de neurologie, după ce a suferit un AVC sever care i-a provocat afazie incapacitatea de a comunica prin vorbire. Medicii au avertizat că situația este extrem de delicată și că prognosticul era rezervat.

Femeia era devastată de dorul nepoților

Pe lângă problemele neurologice, starea generală a Petruței Toma s-a înrăutățit treptat. Mobilitatea i-a fost grav afectată, pierzând complet capacitatea de a se mișca independent, ceea ce a făcut necesară supravegherea permanentă a personalului medical. Familia a încercat să o susțină pe cât posibil, însă contextul emoțional și dorul intens de nepoți au adăugat un stres suplimentar, care, conform specialiștilor, poate agrava afecțiunile cardiovasculare și neurologice.

”Din păcate, a treia oară, mama nu a mai ajuns la tribunal, a suferit un AVC cu o seară înainte de proces și a trebuit să o internez de urgență la Spitalul Fundeni, la secția de neurologie. Medicii au făcut comisie și m-au întrebat dacă a avut parte de emoții mari, fiindcă așa se întâmplă în asemenea cazuri. Doamne, mama e la un pas de moarte, are afazie, adică nu poate vorbi, nu își mai mișcă gura, doar se uită la mine și la sora mea și încearcă să ne spună ceva, nu poate merge, nu se poate mișca… offf. E adevărat că doctorii încearcă din răsputeri să o ajute, dar nu știu ce se va întâmpla, și ei sunt sceptici.

Nu știu ce să mai fac, sufletul meu e făcut zob. Mama mea a suferit foarte mult în această perioadă, de când mă lupt prin tribunale să îmi iau copiii acasă, și ea, și sora mea, dar ea, ca bunică, mult mai mult. De aceea, a deschis și proces, a vrut să vină la tribunal, i-am pus și un scaun în fața judecătoarei, a cerut și i-am dat și un microfon să îți spună durerea. I s-a părut anormal cum cei doi băieți ai mei, crescuți de ea cu suflet, cât am fost căsătorită cu Prigoană, mai întâi în casa lui, și apoi după divorț, acum, să nu mai vorbească deloc cu ea, să nu o mai bage în seamă”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, în urmă cu câteva săptămâni pentru WOWbiz.ro

În ultimele săptămâni, mama Adrianei Bahmuțeanu a trecut prin momente extrem de dificile din punct de vedere emoțional. Dorința de a-și vedea nepoții și de a menține legătura cu aceștia a fost un factor major de stres. Problemele familiale și tensiunile din relația cu cei doi băieți ai fiicei sale au amplificat starea de suferință psihică, ceea ce a avut repercusiuni directe asupra sănătății sale. Experții medicali subliniază că emoțiile puternice pot fi un factor declanșator în cazul pacienților cu antecedente de AVC sau cu probleme cardiace.

”Să nu uităm că îi ținea pe amândoi în brațe când erau mici, îi adormea legănându-l pe picioare pe unul, iar pe celălalt îl ținea pe umăr, a făcut atâtea sacrificii pentru ei, cu adevărat, ea i-a crescut până s-au făcut mari. Cum să nu fii afectat emoțional….Cum să mai suporți o asemenea durere…A vrut să spună toate lucrurile acestea doamnei judecător, să le zică băieților ce are pe suflet înainte de a muri, a dorit să i se asculte disperarea venită din refuzurile lui Eduard și ale lui Maximus de a o vedea și din atitudinea adoptată de ei în toate aceste luni. A mers săraca în baston la tribunal de două ori. A treia oară însă…. organismul ei a cedat”, a mai spus vedeta pentru sursa citată ami sus.

