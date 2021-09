Ce s-a ales de Alexandra, membra trupei A.S.I.A la 19 ani de când a părăsit trupa

Vă amintiți de Alexandra Potora? Membra trupei A.S.I.A a dat uitării succesul din România și a luat-o de la zero în ”țara tuturor posibilităților”. Vedeta a început o nouă viață în America, acolo unde a și devenit celebră.

A.S.I.A, trupa anilor 2000 care a detronat orice record în industria muzicală de la acea vreme. Chiar și acum hit-urile celor patru fete răsună în boxele petrecerilor. Britney Spears de România, așa cum era numită Alexandra Potora a decis să pună punct celebrității din România, iar la 18 ani a părăsit trupa A.S.I.A. Blondina s-a ”retras” în America pentru a-și continua studiile.

Alexandra Potora a vorbit despre neînțelegerile din trupa A.S.I.A

Alexandra Potora avea 18 ani atunci când a ”dat” succesul din România pe ”visul american”. ”Ruptura” de colegele sale nu a fost una ușoară, problemele fiind destul de serioase la acea vreme. Chiar dacă relațiile deveniseră ”șubrede”, cele patru fete s-au ”reconectat” și au îngropat securea războiului:

”Au fost multe momente grele la vremea respectivă. Dar, dacă mă uit în urmă, atribui managementului majoritatea problemelor pe care le-am avut între noi. Ne cam întorceau una împotriva alteia. Dar fetele și cu mine ne-am reconectat online în ultimii ani și ne înțelegem acum atât de bine! Ne susținem reciproc. Suntem femei în toată regula acum’, a declarat Alexandra, fosta membră a trupei A.S.I.A, pentru Fanatik.ro

Alexandra Potora a devenit femeie de afaceri în America

Timpul le-a aranjat pe toate, iar acum Alexandra se declară o femeie de succes. Drumul a fost greu și anevoios, dar acum vedeta se bucură de ”visul american”. Fondatoarea unui brand cunoscut de cosmetice, Alexandra din trupa A.S.I.A a făcut tot ce i-a stat în puteri pentru a ajunge unde este acum:

”Am muncit din greu pentru a construi ceva cu adevărat special și de o valoare și sens semnificativ. Am lucrat în peste 10 industrii verticale diferite, pentru a găsi ce mi-a stârnit cel mai mult interesul și pasiunea. Am avut ”ups and downs”, zile bune, mai puțin bune, dar totul m-a adus aici și a meritat din plin. Astăzi, companiile mele au peste 70 de angajați’ , a continuat ea.

Cât despre cariera muzicală, Alexandra nu spune ”nu” unei reveniri în industria muzicii: ”Singurul mod în care m-aș întoarce este dacă aș avea un control creativ deplin. Industria de frumusețe mă ține destul de ocupată”, a declarat vedeta.

Alexandra Potora nu a uitat de unde a plecat. Cu dor în suflet a mărturisit că îi lipsește România, dar statutul de ”femeie de afaceri” îi ocupă destul de mult loc în viață. În 19 ani, Alexandra a fost în țară de două ori:

”Mi-e dor de mirosul de primăvară și mirosul de frezii. Mi-e dor de ghiocei, de fulgii mari cu care am crescut. În California e complet diferit!”, a adăugat ea pentru sursa citată.

