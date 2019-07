Ce s-a ales de Ana Maria Mocanu și ce coșmar trăiește acum, la 3 ani după ce și-a dat demisia de la Antena 1

Ana Maria Mocanu, devenită celebră ca sexy-asistentă “păcătoasă”, în show-ul lui Dan Capatos, de la Antena 1, nu se mai află sub lumina reflectoarelor de 3 ani de zile, însă – invitată în emisiunea Xtra Night Show – a făcut dezvăluiri în legătură cu relația sa sentimentală care a ajuns, la un moment dat, în impas.

Ana Maria Mocanu a mărturisit, în timpul emisiunii, că relația a avut de toate. ”Și cu bune, și cu rele”. Însă, din nefericire, au intervenit discuțiile și neînțelegerile, iar Ana Maria a recunoscut și că a căzut în depresie fiindcă nu s-a putut acomoda în Spania. Momentele dificile au fost accentuate și de ”gelozia lui nefondată, absurdă”.

“A fost o relaţie frumoasă şi cu bune şi cu rele, o bună perioadă de timp, apoi au intervenit discuţiile între noi, eu, una, nu m-am regăsit acolo şi ştie. Nu m-am regăsit. Eu nu am putut să mă obişnuiesc acolo. Îmi era dor de surorile mele, de absolut toată lumea. Veneam şi rar, ce-i drept, pentru că stăteam, mai mult acolo şi cu el. Şi nu puteam să mă obişnuiesc. Am stat 2 ani, am făcut toate eforturile, nu e ca şi cum am stat 1 lună. În momentul în care am plecat şi m-am mutat acolo, a devenit mult mai gelos pe parscurs. La început am zis că e ok, hai, 1 dată, de 2 ori. Când am observat că gelozia lui este nefondată, absurdă, am stat de vorbă cu el, i-am explicat şi nu avem cum să mă înţeleg cu el, pentru că el o ţinea pe a lui. Eu eram şi într-o depresie, pentru că nu m-am putut acomoda acolo, eu voiam să mă întorc, orice ar fi fost, deci eu voiam să mă întorc cu orice preţ”, a declarat Ana Maria Mocanu, la Xtra Night Show.

Agresată de un coleg de liceu

Ana Maria Mocanu a povestit, în urmă cu mai mult timp, cum a fost hărțuită de un coleg de liceu. Fosta asistentă TV a spus că și-a revenit cu greu din acel incident, iar părinților le-a povestit mult mai târziu, pentru a nu se alarma.

”Îmi aduc aminte şi nu îmi face bine. Eram doar un copil, eram la liceu. Acolo aveam un grup de prieteni cu care mă ajutam la lecţii. Recunosc că eram mai naivă ca adolescentă şi am foarte mare încredere în oameni şi sunt des păcălită. Băiatul respectiv făcea parte din grupul nostru de prieteni. Credeam că aşa este el, mai afectuos, dar… Făceam liceul în zona Vitan, e o zonă mai întunecată. S-a oferit să mă conducă acasă pentru că era mai mare şi avea permis. Eu ştiindu-l din liceu, aveam oarece încredere în el. Nu m-a dus acasă, a oprit maşina şi a început să fie foarte violent cu mine şi verbal şi fizic. A fost cel mai greu moment din viaţa mea. Nu aş vrea să treacă nimeni prin aşa ceva. M-a bruscat, eu am început să plâng. Am reuşit să scap. Mi-a fost mult timp teamă să mai merg la liceu. De aceea, în prima sesiune a Bacalaureatului am şi picat. Mi-a fost teamă să povestesc, nu am spus nimănui până acum aşa ceva. Nici acum nu mi-am revenit, la zece ani de la eveniment. Nu puteam să îmi sun familia şi să le spun, nu am vrut să îi supăr. Eu pe ei îi iubesc cel mai mult din viaţa asta, ei erau plecaţi. Eu mă chinuiam singură, eram cu responsabilităţi şi nu doream să îi îngrijorez. Am crezut că trebuie să fiu mai puternică, să mă duc la şedinţe de consiliere şi să îmi revin singură”, a povestit Ana.