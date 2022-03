Ce s-a ales de Aurelian Ciocan, fostul coleg al lui Liviu Vârciu de la trupa LA. A divorțat și a ajuns să vândă termopane în Constanța!

Trupa LA era pe buzele tuturor în urmă cu aproximativ 20 de ani, atunci când cei trei cântăreți făceau furori și umpleau până la refuz săli imense de concerte. Anii au trecut, trupa s-a destrămat, iar din cei trei artiști, doar de Liviu Vârciu se știe exact ce face.

Ce s-a ales de Aurelian Ciocan? În prezent, Aurelian Ciocan are 41 de ani și a decis să renunțe definitiv la muzică, după ce trupa L.A. s-a destrămat. El s-a mutat din București și s-a întors în Constanța, orașul natal. Conform Impact.ro, el și-a deschis o firmă de termopane și s-a implicat în agricultură.

Adrian Zainea a trecut printr-un divorţ, iar apoi s-a recăsătorit cu Ramona, pe 7 iulie 2012, după o relaţie de patru ani. Bărbatul şi-a încercat norocul cu un studio muzical, dar afacerea nu a funcționat.

‘Am avut un studio în Bucureşti, dar care nu a mers foarte bine din cauza pirateriei. Într-un an, de Crăciun, am plecat în Anglia, la nişte prieteni. Mi-a plăcut foarte mult şi am decis să rămân şi să urmez cursurile unui colegiu pentru a deveni bucătar, fiindcă întotdeauna mi-am dorit să am propriul restaurant. Acum lucrez ca bucătar secund într-un pub, dar vreau să mă întorc acasă şi să-mi deschid acolo propriul restaurant’, a mărturisit Adi pentru Libertatea, în urmă cu ceva ani.

În anul 1998 Liviu Vârciu, Adrian Zainea și Aurelian Ciocan au format una dintre cele mai cunoscute formații de muzică ale acelor vremuri: LA. Aceștia s-au bucurat de un succes incredibil, au câștigat foarte multe premii, însă în 2005 au ales să meargă pe drumuri separate.