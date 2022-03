Ce s-a ales de casa lui Ion Smecheru. Cine locuiește acolo acum

Iancu Sterp a devenit cunoscut după ce a participat la Puterea dragostei. De atunci tânărul a intrat în atenţia publicului şi a reuşit să se facă plăcut datorită caracterului său. Recent, în cadrul unui interviu fratele lui Culiţă Sterp a dezvăluit ce s-a ales de casa lui Ion Smecheru, bărbatul pe care l-a ajutat în urmă cu ceva timp.

Iancu Sterp, dar şi ceilalţi membrii ai familiei sale au demonstrat întotdeauna că sunt persoane cu suflet mare şi dornici să ajute atunci când cineva are nevoie.

Una dintre persoanele pe care aceştia au ajutat-o de-a lungul timpului este Ion Șmecheru, care din nefericire s-a stins din viaţă anul trecut.

Iancu şi-a dorit să îi ofere acestuia o casă, însă din păcate bărbatul nu a mai apucat să locuiască acolo foarte mult timp.

În prezent, casa este goală, iar din acest motiv tânărul s-a gândit să o folosească în sprijinul celor care fug de război și nu au unde să doarmă.

„Cum e situația asta cu războiul și mulți ucrainieni vin la noi în țară, iar casa stă goală, ar fi bine primiți niște oameni care nu au unde să stea, care vin de acolo din Ucraina sau poate și din România. Ar fi bine primiți în casa aceea, dacă ar lua legătura cu mine. Încă nu a venit nimeni să locuiască aolo. Casa stă goală și e păcat de ea. Am fost să o văd și e intactă, arată perfect, e locuibilă. Am putea găzdui niște oameni acolo. E o casă frumoasă, destul de spațioasă, ca un apartament.”, a mărturisit Iancu, în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Care este numele real al lui ”Ion Șmecherul”

S-a autointitulat ”Ion Șmecherul”, iar toată lumea așa îl cunoștea și așa a devenise faimos, dar numele său real era Ion Mocanu. Celebrul cioban nu avea familie, nu avea casă, dar se bucura de aprecierea vecinilor, prietenilor și oamenilor din preajma lui. Trăia o viață modestă, iar asta i-a mobilizat pe cei care-l iubeau să pună mână de la mână și să-i construiască o casă. Ion Mocanu și-a văzut visul devenit realitatea, însă patima pentru alcool l-a împiedicat să se bucure de noua locuință.

Sursă foto: Arhivă Cancan