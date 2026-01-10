Acasă » Știri » Ce s-a ales de Dl. Problemă. Făcea furori la începutul anilor 2000

Ce s-a ales de Dl. Problemă. Făcea furori la începutul anilor 2000

De: Simona Tudorache 10/01/2026 | 11:55
Ce s-a ales de Dl. Problemă. Făcea furori la începutul anilor 2000

Îți mai amintești de Dl. Problemă, artistul care, la începutul anilor 2000, te ademenea la dans cu piese precum „Beau, beau”, „Maria”, „Marea” sau „Vara”? Bogdan Tașcău a părăsit lumina reflectoarelor, dar nu a cotit-o către un alt domeniu. A ales să facă muzică, dar dintr-un studio de înregistrări, pentru alți artiști.

Ce s-a ales de Dl. Problemă acum?

Vremea când era pe val îi trezește și astăzi multe nostalgii. Nu poate uita cât de marcat era de fiecare concert și cum îl primeau oamenii atunci când urca pe scenă. Iubea acea veselie și era fericit că poate schimba stări.

„Vremurile erau frumoase, cu toții ne amintim cât de frumoase erau. Eu le conștientizam și mă bucuram de fiecare concert, apariție, de fiecare album la care lucram, la fiecare melodie. Îmi este atât de dor de oamenii care zâmbeau fericiți când veneau la concerte. Cui nu-i este dor de anii 2000? Erau mult mai puține griji și probleme”, mărturisea artistul într-un interviu.

Dl. Problemă și diagnosticul primit

În 2008, artistul a întâmpinat anumite probleme de sănătate și, de atunci, și-a schimbat radical stilul de viață. Bogdan Tașcău a descoperit că avea ficatul mărit și a înlocuit anumite alimente din dieta lui de viață. A renunțat la carne, dar continuă să mănânce pește.

„Nu sunt chiar vegetarian, mai mănânc pește și fructe de mare, lapte și brânză, dar asta din ce în ce mai rar. În 2008 am avut o problemă foarte mare de sănătate, am ajuns să am ficatul dublu și jumătate. După ce am mâncat o lună numai vegan, fără să iau nicio pastilă, corpul meu și-a revenit. După o lună jumătate analizele au fost aproape perfecte”, a explicat artistul.

Cu cine e căsătorit Dl. Problemă

Bogdan și-a cunoscut soția în 1995, când ea a venit să îi ia un interviu. O vreme au fost prieteni, dar dragostea a învins. Crede că a cucerit-o prin felul lui de a fi, dar și cu muzica.

„Am cunoscut-o când mi-a luat primul meu interviu adevărat și profesionist, și anume când am lansat „Romanian Jungle”. Prima mea casetă, primul meu interviu și prima doamnă din viața mea. Nu ne-am combinat atunci imediat, în ’95 adică. Mi-a plăcut de ea, ne-am tot tachinat, am fost prieteni o perioadă și din anul 2001 suntem împreună. De 21 de ani sunt împreună. Nu știu cum am cucerit-o, probabil cu muzica și cu felul meu de-a fi. În tot ce iubesc pun suflet. Sunt sută la sută în tot ce fac, n-am fost niciodată 50 la sută. Dacă ceva îmi place, mă bag, dacă nu, nu”, spunea el într-un interviu.

Citește și: Unul dintre cei mai vechi cântăreți a ajuns să cânte pe stradă, pentru bani. Cât produce într-o zi de ”muncă”

Citește și:  Imagini inedite! Cum arătau vedetele în prima zi de şcoală

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Influenceriță, găsită moartă în casă după 2 zile de agonizat. Polițiștii au prins suspectul, dar nu le-a venit să creadă motivul crimei
Știri
Influenceriță, găsită moartă în casă după 2 zile de agonizat. Polițiștii au prins suspectul, dar nu le-a venit…
Paniniul de la Roma – sandwichul lui Spartacus, mâncare serioasă pentru revoluții serioase -detto dalla Pasta Queen, cu mult amore
Știri
Paniniul de la Roma – sandwichul lui Spartacus, mâncare serioasă pentru revoluții serioase -detto dalla Pasta Queen, cu…
Se circulă în condiții de iarnă pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe A1 și pe drumuri din mai...
„Bărbatul fără zâmbet”. Vânat fără succes de ruși, fostul șef al spionilor din Ucraina are o misiune ingrată. Trebuie să-l ajute pe Zelenski să „vândă” ucrainenilor un eventual acord de pace favorabil lui Putin
Gandul.ro
„Bărbatul fără zâmbet”. Vânat fără succes de ruși, fostul șef al spionilor din...
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana...
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro
Digi24
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă...
Anunț de la meteorologi: Ger în toată țara de sâmbătă până marți. Minime de până la -15 grade
Mediafax
Anunț de la meteorologi: Ger în toată țara de sâmbătă până marți. Minime...
Parteneri
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Click.ro
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru...
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile
Digi 24
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din...
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o coterie transpartinică, la nivel central și local”
Digi24
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o coterie transpartinică,...
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Promotor.ro
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
China scoate la rampă noul Type 19: blindatul 8×8 al PLA intră în serviciu operațional
go4it.ro
China scoate la rampă noul Type 19: blindatul 8×8 al PLA intră în serviciu operațional
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
„Bărbatul fără zâmbet”. Vânat fără succes de ruși, fostul șef al spionilor din Ucraina are o misiune ingrată. Trebuie să-l ajute pe Zelenski să „vândă” ucrainenilor un eventual acord de pace favorabil lui Putin
Gandul.ro
„Bărbatul fără zâmbet”. Vânat fără succes de ruși, fostul șef al spionilor din Ucraina are...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Influenceriță, găsită moartă în casă după 2 zile de agonizat. Polițiștii au prins suspectul, ...
Influenceriță, găsită moartă în casă după 2 zile de agonizat. Polițiștii au prins suspectul, dar nu le-a venit să creadă motivul crimei
Paniniul de la Roma – sandwichul lui Spartacus, mâncare serioasă pentru revoluții serioase -detto ...
Paniniul de la Roma – sandwichul lui Spartacus, mâncare serioasă pentru revoluții serioase -detto dalla Pasta Queen, cu mult amore
Ce efect are ‘dieta cu orez’ de la Survivor 2026 asupra concurenților. Beneficii vs. riscuri ...
Ce efect are ‘dieta cu orez’ de la Survivor 2026 asupra concurenților. Beneficii vs. riscuri pe termen lung
Ore de liniște la bloc în 2026 | La ce ore este interzis să faci zgomot sau să asculți muzică la ...
Ore de liniște la bloc în 2026 | La ce ore este interzis să faci zgomot sau să asculți muzică la volum ridicat, în România
Ce job-uri poți avea în România fără 12 clase terminate. Ce salarii primești pentru ele, în 2026
Ce job-uri poți avea în România fără 12 clase terminate. Ce salarii primești pentru ele, în 2026
Ce afaceri are Nadia Comăneci în America. Averea ei s-a mărit considerabil în 2025
Ce afaceri are Nadia Comăneci în America. Averea ei s-a mărit considerabil în 2025
Vezi toate știrile
×