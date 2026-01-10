Ce s-a ales de Dl. Problemă. Făcea furori la începutul anilor 2000

Îți mai amintești de Dl. Problemă, artistul care, la începutul anilor 2000, te ademenea la dans cu piese precum „Beau, beau”, „Maria”, „Marea” sau „Vara”? Bogdan Tașcău a părăsit lumina reflectoarelor, dar nu a cotit-o către un alt domeniu. A ales să facă muzică, dar dintr-un studio de înregistrări, pentru alți artiști.

Ce s-a ales de Dl. Problemă acum?

Vremea când era pe val îi trezește și astăzi multe nostalgii. Nu poate uita cât de marcat era de fiecare concert și cum îl primeau oamenii atunci când urca pe scenă. Iubea acea veselie și era fericit că poate schimba stări.

„Vremurile erau frumoase, cu toții ne amintim cât de frumoase erau. Eu le conștientizam și mă bucuram de fiecare concert, apariție, de fiecare album la care lucram, la fiecare melodie. Îmi este atât de dor de oamenii care zâmbeau fericiți când veneau la concerte. Cui nu-i este dor de anii 2000? Erau mult mai puține griji și probleme”, mărturisea artistul într-un interviu.

Dl. Problemă și diagnosticul primit

În 2008, artistul a întâmpinat anumite probleme de sănătate și, de atunci, și-a schimbat radical stilul de viață. Bogdan Tașcău a descoperit că avea ficatul mărit și a înlocuit anumite alimente din dieta lui de viață. A renunțat la carne, dar continuă să mănânce pește.

„Nu sunt chiar vegetarian, mai mănânc pește și fructe de mare, lapte și brânză, dar asta din ce în ce mai rar. În 2008 am avut o problemă foarte mare de sănătate, am ajuns să am ficatul dublu și jumătate. După ce am mâncat o lună numai vegan, fără să iau nicio pastilă, corpul meu și-a revenit. După o lună jumătate analizele au fost aproape perfecte”, a explicat artistul.

Cu cine e căsătorit Dl. Problemă

Bogdan și-a cunoscut soția în 1995, când ea a venit să îi ia un interviu. O vreme au fost prieteni, dar dragostea a învins. Crede că a cucerit-o prin felul lui de a fi, dar și cu muzica.

„Am cunoscut-o când mi-a luat primul meu interviu adevărat și profesionist, și anume când am lansat „Romanian Jungle”. Prima mea casetă, primul meu interviu și prima doamnă din viața mea. Nu ne-am combinat atunci imediat, în ’95 adică. Mi-a plăcut de ea, ne-am tot tachinat, am fost prieteni o perioadă și din anul 2001 suntem împreună. De 21 de ani sunt împreună. Nu știu cum am cucerit-o, probabil cu muzica și cu felul meu de-a fi. În tot ce iubesc pun suflet. Sunt sută la sută în tot ce fac, n-am fost niciodată 50 la sută. Dacă ceva îmi place, mă bag, dacă nu, nu”, spunea el într-un interviu.

