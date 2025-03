Unul dintre cei mai vechi cântăreți a ajuns să cânte pe stradă, pentru bani. Cât produce într-o zi de ”muncă”

La 75 de ani, Lucă Muraru își petrece zilele cântând pe străzile din Iași, încercând să își completeze pensia modestă. Deși a trăit o viață dedicată muzicii, fostul lăutar a ajuns să își câștige existența interpretând melodii vechi pentru trecători.

Bătrânul își desfășoară activitatea pe Strada Palat, în apropiere de Hotel Moldova, unde a obținut autorizația necesară pentru a cânta. Își începe programul zilnic în jurul prânzului și cântă aproximativ o oră și jumătate, din cauza problemelor de sănătate. Bronsita cronică și hipertensiunea îi limitează rezistența, iar pentru a se deplasa folosește o bicicletă electrică.

Muraru s-a născut în Podu Iloaiei, iar de la vârsta de 9 ani a descoperit dragostea pentru muzică. A început cu tobele, acompaniind lăutari la nunți și petreceri, iar mai târziu a învățat să cânte la chitară. Tatăl său a fost cel care i-a cumpărat primele instrumente, iar alături de fratele său, cu doi ani mai mare, a început să cânte la evenimente pentru a câștiga bani. Fratele său a ales acordeonul, însă destinul nu i-a fost la fel de lung – a murit tânăr, lăsându-l pe Lucă singurul muzicant al familiei.

Fost instrumentist la Bolta Rece, unde a lucrat mai bine de un deceniu, Muraru se confruntă acum cu dificultăți financiare. Cu o pensie de 1.520 de lei și numeroase probleme de sănătate, bătrânul artist nu poate renunța la cântatul în aer liber, deși veniturile sale s-au redus semnificativ față de anii trecuți. Dacă în urmă cu câțiva ani reușea să câștige chiar și 100 de lei pe zi, acum suma a scăzut de trei ori.

„Eu cânt de la vârsta de 9 ani, sunt din Podu Iloaiei, dar locuiesc la Iași de 60 de ani. De la 9 ani am început să bat tobele la cumătrii, la nunți. N-am avut pe nimeni în familie care să cânte. Fratele meu a început prima dată să cânte cu acordeonul, era mai mare ca mine cu doi ani. Instrumentele ni le-a cumpărat tata și am început să mergem la cântări, am început să cânt la tobe.

Pe stradă cânt de 7 ani. Cânt pe stradă, pentru că am o pensie mică de 1.520 de lei. Până anul trecut, am avut 1.175 de lei, am fost de multe ori la Casa de Pensii. Am 24 de ani și 8 luni pe cartea de muncă. Acum, la recalculare, mi-au mărit-o puțin. Ca să am un venit în plus, am venit să cânt pe străzi. Chiar și aici, îți trebuie o autorizație de la primărie ca să poți să cânți, pe care o înnoiești anual. Eu cânt de la Podu Roș până aici, la Hotel Moldova, deci am Strada Palat practic, aici am voie. De obicei, stau pe stradă o oră, o oră jumătate, două, pentru că am probleme de sănătate. Am bronșită cronică, tensiune, am o bicicletă electrică cu care mă deplasez. Am probleme cu plămânii, de asta nu pot cânta foarte mult", a spus Luca Muraru