Ce s-a întâmplat cu Elena Udrea, astăzi, după ce s-a prezentat în fața instanței din Bulgaria. Ce s-a decis și când va afla dacă va fi extrădată

În data de 7 aprilie 2022, Elena Udrea a fost condamnată la la șase ani de închisoare cu executare în dosarul ”Gala Bute”. Decizia este definitivă și nu mai poate fi contestată. La două ore și 20 de minute după ce s-a pronunțat, oficial, condamnarea, aceasta a fost prinsă de autoritățile din Bulgaria. În cursul acestei zile, aceasta s-a prezentat în fața unei instanțe din Bulgaria. Ce s-a decis și când va afla dacă va fi extrădată?

Elena Udrea plecase, la momentul respectiv, din România, pe la Vama Giurgiu, înainte de pronunțarea deciziei definitive a instanței. Aceasta a fost prinsă de oamenii legii din Bulgaria, în zona Kulata, la frontiera cu Grecia. Poliția de Frontieră confirma faptul că Elena Udrea a ieșit din țară, dar precizează că a făcut-o legal, întrucât nu era vizată de nicio măsură care să interzică acest lucru în momentul în care a făcut-o. Șoferul (49 de ani) care a condus-o pe aceasta spre granița Bulgariei cu Grecia nu va avea probleme cu legea.

M.A.I. a transmis un comunicat, după ce Elena Udrea a fost reținută de oamenii legii pe teritoriul Bulgariei, în urmă cu o săptămână.

„În urma cooperării dintre structurile specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și autoritățile din Bulgaria, femeia, pe numele căreia este emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, a fost depistată pe teritoriul Bulgariei. În continuare, se desfășoară activități specifice, în vederea predării femeii către autoritățile din România”, s-a precizat într-un comunicat al M.A.I.

Nu rata AU RĂMAS INTERZIȘI CÂND AU VĂZUT-O PE ELENA UDREA! CANCAN.RO ARE IMAGINILE MOMENTULUI! CE A FĂCUT FOSTUL MINISTRU ÎNAINTE DE A FUGI DIN ȚARĂ

În cursul acestei zile a început procesul de extrădare, în Bulgaria. Elena Udrea s-a prezentat în fața unei instanțe, însă decizia va fi anunțată în data de 19 aprilie 2022. Aceasta se află în arest preventiv. Săptămâna viitoare, fostul Ministru al Turismului va afla dacă va fi extrădată în România, arată Mediafax.ro.

Elena Udrea, fost Ministru al Dezvoltării și Turismului, a fost găsită vinovată în dosarul ”Gala Bute” pentru luare de mită și abuz în serviciu. Pentru următorii șapte ani, Elena Udrea își închiriase o locuință în Bulgaria, pentru a demonstra că nu dorește să fugă de acolo. Însă, acest aspect nu a fost suficient pentru a-l convinge pe judecător.

Citește și ADRIAN ALEXANDROV RUPE TĂCEREA! IUBITUL ELENEI UDREA FACE PRIMELE DECLARAȚII: ”CUM AR TREBUI SĂ ÎI EXPLIC FIICEI MELE DE CE MAMA EI NU E ASTĂZI LÂNGĂ EA?”

Elena Udrea a devenit mamă în septembrie 2018, la 44 de ani. Fostul consilier prezidențial a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, pe care a botezat-o Eva Maria. La scurt timp, însă, după ce a adus-o pe lume pe fetița ei, Elena Udrea a fost arestată de autoritățile din Costa Rica.

Fostul Ministru al Turismului şi fosta şefă DIICOT Alina Bica au fost reţinute pe 3 octombrie 2018 de Biroul Naţional Interpol din Costa Rica. Ulterior, ele a au fost arestate preventiv pentru două luni. Elena Udrea și Alina Bica au fost eliberate chiar în Ajunul Crăciunului. Apoi, fosta șefă a Cancelariei de la Cotroceni s-a întors în România.

”Pentru mine a fost traumtizant. Mă gândeam că nu am plâns adunat în toată viața mea cât am plâns în prima lună acolo, gândindu-mă la copil și la faptul că era singur acasă, mă rog, fără mine. Sunt condiții de pușcărie. Nu există regim preferențial cum am văzut că s-a scris. Nu există aripă VIP, există o singură pușcărie pentru femei, unde stă toată lumea. Avocații informaseră Interpolul unde locuim, ce facem. Nu ne așteptam să fim ridicate de pe stradă. Eram cu copilul pe stradă când s-a întâmplat. Era prima ieșire cu bebelușul la plimbare.

(…) Am stat în același pat cu doamna Bica. Asta a fost o problemă. Două luni am avut un singur pat, noroc că Alina e foarte slabă și am reușit să încăpem amândouă. Poate a fost și o parte bună, pentru că, fiind împreună, am trecut mai ușor peste perioada asta. Am încercat toate soluțiile juridice, până la urma soluția a venit din România ca urmare a deciziei CCR. Acolo am încercat tot ce se putea juridic. Cred că am avut și dreptate, dar într-o situație ca asta contează mult aspectul politic”, spune Elena Udrea, în 2018, la România TV.