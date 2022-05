Ce s-a întâmplat cu fiica Cristinei Cioran, cu puțin timp înainte de botez: „Am mari emoții…”

Cristina Cioran aşteaptă cu nerăbdare momentul în care îşi va creştina micuţa. Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, actriţa şi partenerul său au tot fost nevoiți să renunțe la organizarea marelui eveniment. Recent însă, familia vedetei a trecut printr-un alt moment dificil, despre care blondina a vorbit în cadrul unui interviu. Iată ce s-a întâmplat.

Nu mai este mult până când fetița Cristinei Cioran va fi creștinată! Din nefericire cu câteva zile înainte de fericitul eveniment, toți membrii familiei au răcit, iar vedeta a fost la un pas să amâne din nou botezul.

În prezent, starea lor de sănătate este una foarte bună, atât atât Cristina Cioran, cât și partenerul său de viață, Alex, dar și fiica lor Ema, sunt pregătiţi, iar cei doi părinţi aşteaptă cu nerăbdare ziua cea mare.

În cadrul unui interviu, actriţa a recunoscut că are mari emoţii.

„Am mari emoții pentru că abia așteptăm să facem botezul Emei. Locația unde se va desfășura e în București, în centru. Fetița a fost răcită ca și mine și ca și tati. Acum suntem bine. Din fericire”, a declarat aceasta pentru impact.ro.

Cristina Cioran îşi doreşte să fie din nou mamă

Deși viața de mămică nu este deloc ușoară, Cristina Cioran a mărturisit, recent, că se gândește tot mai serios la a doua sarcină.

“Ne mai dorim un copil. Am vorbit despre asta. Ne-am tot gândit. Nu mă sperie deloc ideea. Acum vom vedea ce ne oferă viitorul”, a spus actrița.

Actrița este ferm convinsă că și-a găsit sufletul pereche, pe care l-a întâlnit pentru prima oară la o petrecere, total întâmplător. Vedeta a povesit în cadrul unui interviu mai vechi cum a cucerit-o tatăl fetiţei sale.

“Eram foarte tristă și foarte nefericită când l-am cunoscut pe Alex, eram într-o perioadă destul de ciudată. Ieșeam dintr-o relație toxică, nu mă interesa nimic. Ne-am cunoscut la o petrecere, total întâmplător, total pe nepregătitelea. Când ne-am cunoscut, a fost pe cât de neașteptat, pe atât de rapid totul, parcă nu am vrut să pierdem nicio secundă. Poate că acela a fost un moment în care am realizat cât timp pierdem aiurea, fără sens. M-am surprins pe mine, am realizat câtă nevoie aveam de cineva inteligent, curajos, cu umor și brațe puternice”, a declarat Cristina Cioran, potrivit viva.ro.

