Ce s-a întâmplat, de fapt, între Nuredin Beninur și Adrian Mutu? Legătura cu Alexandra Dinu

Nuredin Beinur a spus adevărul despre conflictul dintre el și Adrian Mutu. Cei doi au fost foarte buni prieteni, însă o poveste de oraș a acaparat rapid showbizul. În urmă cu mai bine de 10 ani, fostul fotbalist s-ar fi luat de unul dintre amicii afaceristului. Ulterior, acesta i-ar fi arătat antrenorului ce înseamnă respectul. Acum, la mult timp distanță, cel supranumit „Împăratul litoralului” a spus lucrurilor pe nume.

Nuredin Beinur a fost invitat în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct. Omul de afaceri a povestit mai multe aventuri ale vieții sale, printre care și detaliile scandalului dintre el și Adrian Mutu.

Ce s-a întâmplat în Nuredin Beinur și Adrian Mutu

Nuredin Beinur a negat scandalul cu Adrian Mutu. Afaceristul a precizat că nu s-a certat cu fostul fotbalist. Mai mult decât atât, a ținut să sublinieze că antrenorul nu se află la același nivel cu el și nu ar putea vreodată să îl supere.

De asemenea, „Împăratul litoralului” și-a amintit și de momentul în care Adrian Mutu a fost în conflict cu iubitul fostei sale soții, Alexandra Dinu. În acest context, Nuredin Beinur a mărturisit că mereu l-a apărat pe fostul fotbalist. Iată dialogul dintre afacerist și Dan Diaconescu!

Nuredin Beinur: Eu nu m-am certat cu Mutu, că eu pot să-l cert pe Mutu. Adică, e și mai mic decât mine… cât timpul Mutu îmi spune: ‘Nea Beni’ și toți ăștia, ai înțeles? Eu pot să-l cert. El nu poate cu mine, pentru că eu sunt mai mare decât el. Și tot timpul l-am apărat, inclusiv cu primul soț a primei soții, Alexandra. Și ăla îl amenința. Deci, au fost ani de prietenie și de cumetrie. Și acum, între noi, a rămas aceeași prietenie.

Dan Diaconescu: A fost soțul Alexandrei?

Nuredin Beinur: N-a fost soțul Alexandrei. Era unul care a fost primul ei iubit. Și ăla se lua de Mutu că îl prinde, că îi face, că îi drege. Îi zic și numele, unul Radu Bolgiu. Dar până la urmă l-am găsit și pe băiatul ăla, e un băiat foarte bun.

Dan Diaconescu: Până acum avem o mulțime de scene din filmul vieții lui Beinur. Scena asta cu Mutu mi se pare chiar tare, și cea cu chelnerul. Și au rămas prieteni după aia?

Nuredin Beinur: Da, i-a dat tricou și două bilete la meci a doua zi, iar pace. Deci, astea erau timpurile de atunci, nu?

Dan Diaconescu: Da, da, interesante timpuri, ce să zic.

Nuredin Beinur: E vorba aia: „Pe unde tăiam eu lemne, alții adunau surcele”. Eu îi las să vorbească, dar de multe ori mi-e rușine. Acum poți să vorbești de orice, să ieși pe TikTok să zici de oricine și de orice. Oricum, TikTok nu am și nu vreau să mă intereseze TikTok-ul. Și noi am făcut greșeli. Eu sunt unul dintre aceia care au făcut așa. Când unui prieten de-al meu i s-a întâmplat o chestie de-asta, eu poate am luat măsuri să nu vorbească altcineva despre el. Pentru că ziceam că mâine mi se poate întâmpla și mie. Alții bat din palme și aplaudă. Dar le vine vremea și lor să li se întâmple că, de fapt, mie nu mi s-a întâmplat nimic.