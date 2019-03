Ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața Zinei Dumitrescu. În brațele cui a murit și care au fost ultimele ei cuvinte

Zina Dumitrescu a încetat din viață, la 82, de ani, după ce medicii au încercat din răsputeri să o salveze. Din păcate, au fost nevoiți să se declare neputincioși. Zina Dumitrescu și-a încheiat drumul prin viață la azilul din Ghermănești, acolo unde – de altfel – și-a petrecut și ultimii ani ai vieții.

Directorul azilului din Ghermănești, Ion Casian, a fost alături de Zina Dumitrescu până în ultimul moment. Spune că a ținut foarte mult la ”Mama Zina” și că avea un tonus care îi determina pe toți cei din jur să vadă lucrurile ”pozitiv”.

”Am ținut mult la Mama Zina, era o persoană specială, veselă, cu un tonus care ne determina pe toți să vedem lucrurile pozitiv. Nu știu cum o să fie fără ea, dar cu siguranță, aici, la centrul de bătrâni, suntem triști și parcă resemnați că am pierdut-o pentru totdeauna”, a declarat Ion Casian pentru WOWbiz.ro.

”Am luat-o de mână și mi-a zâmbit”

Ion Casian a declarat că Zina Dumitrescu a murit împăcată, iar el a fost ultima persoană cu care Zina a ”interacționat”. Da, nu mai dorea să lupte cu boala, afirmă directorul azilului, iar creatoarea de modă a murit chiar în brațele sale.

”Eu am fost ultima persoană cu care a interacționat. Am fost alături de ea, de ceva vreme, fiindcă îi era din ce în ce mai rău și nu mai dorea să lupte cu boala. Poate, tocmai de aceea, in ziua decesului, am stat lângă Mama Zina și parcă presimțeam și eu că acela este sfârșitul! Am luat-o de mâna și ea mi-a zâmbit, ca un semn! Mi-a spus mulțumesc și a închis ochii! Practic, a murit în brațele mele! Dumnezeu să o ierte”, a spus Casian pentru WOWbiz.ro.

