Ce s-a întâmplat în ziua în care Ioana Lee a divorțat de prințul japonez: ”M-a sărutat pe obraz și plângea”

Povestea de dragoste dintre Ioana Lee și prințul japonez pare desprinsă dintr-un film. Invitată la Dan Capatos Show, scriitoarea a povestit cum a trăit divorțul de fostul soț, dar și momentul neașteptat în care și-a cunoscut partenerul american. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Deși hotărâseră să divorțeze, despărțirea nu a fost deloc ușoară. Ioana Lee spune că atât ea, cât și Ken, au plâns în momentul semnării actelor. Ioana a declarat că iubirea exista încă, însă gelozia excesivă a fost motivul care a făcut imposibilă continuarea relației. Vezi emisiunea integrală aici!

„Ne-am văzut eu cu Ken de câteva ori. El îmi zicea: «Hai, mă, că nu putem divorța, că încă ne iubim». Mi-era frică să trăiesc cu el. Nu mai puteam. Nu poți să trăiești cu cineva care tot timpul este gelos. Când eu umblam cu cărțile în mână, învățam și studiam, numai asta făceam. Adică nu meritam asta. În momentul în care noi am semnat actele de divorț, el plângea, eu plângeam. Eș zicea: «Hai să le rupem acum. A fost o bătaie de joc». Dar le semnaserăm deja.”

Despărțirea a fost sfâșietoare pentru întreaga familie

Ioana Lee a dezvăluit că nu doar fostul soț a suferit. Întreaga familie a fost devastată în ziua plecării sale. Chiar și după divorț, Ken a continuat să o trateze cu aceeași grijă.

„Mi-a dat cheile de la casă. Erau prinse într-o inimă din piele pe care scria «I love you». M-a sărutat pe obraz și plângea. Nici n-am deschis ochii. Mi-am spus că am venit cu un scop și că nu mai trebuie să se întâmple nimic. Se vedea cât de mult suferea. Când am plecat, el plângea, tremura. Restul familiei era terminată. Mi-am luat rămas-bun ca o japoneză, machiată și îmbrăcată ca o japoneză. I-am spus că aceea este ultima oară când vin în Japonia, că eu nu mai vin, iar el să-și vadă de viața lui și să facă ceea ce trebuia să facă pentru familia lui.”

Ioana Lee s-a ciocnit în aeroport de propriul destin

Viața Ioanei Lee avea însă să ia o întorsătură neașteptată. La scurt timp după despărțirea de Ken, chiar în aeroport, s-a lovit accidental de un american. Prima discuție dintre ei nu a început sub cele mai bune auspicii. Încă afectată de divorț, Ioana Lee a reacționat impulsiv, fără să știe cine era, de fapt, bărbatul din fața ei.

„Pe aeroport eram atât de bulversată, încât m-am ciocnit de un american. M-a întrebat de unde sunt. I-am spus că sunt din România. El mi-a răspuns: «Probabil că și tu ești un geniu al Carpaților, ca Ceaușescu, nu?». Eu eram atât de supărată, încât nici nu mai aveam răbdare să explic nimic. Nu știam că omul acela avea masterat și se pregătea pentru doctorat în istoria României. Eu am fost nesimțită, ceea ce nu sunt. După aceea mi-am cerut scuze și i-am spus: «Iartă-mă, trec printr-un divorț». La final am făcut schimb de cărți de vizită și ne-am scris.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Rețeta ciorbei fără apă a Ioanei Lee a făcut milioane de vizualizări pe Internet

Românca devenită cunoscută în SUA a divorțat pentru a treia oară!