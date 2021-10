Ce s-a întâmplat între Cătălin Măruță şi Mihai Bendeac la câteva luni după ce actorul a declarat că se simte hărţuit de prezentatorul TV

Mihai Bendeac și Cătălin Măruță au îngropat „securea războiului”. Actorul a acceptat invitaţia la podcastul realizat de prezentatorul tv, astfel cei doi au reuşit să stea de vorbă faţă în faţă despre ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câteva luni.

Mihai Bendeac şi-a luat prin surprindere fanii după ce le-a transmis un mesaj în mediul online. Pe pagina sa de Facebook, actorul a acceptat să îi ofere celui pe care îl acuza de hărţuire un interviu, în cadrul podcastului pe care îl găzduiește.

Cât despre motivul pentru care a dat curs invitației lui Cătălin Măruţă, acesta a explicat: „P.S- Da. Această fotografie a fost realizată acolo unde bănuiți. Al doilea și ultimul podcast la care am de gând să merg. De ce am făcut-o? Din ambiție. Ce s-a întâmplat? Am băut prea mult în cele 3 ore și am spus multe lucruri pe care vreo rămășiță din creierul meu să le filtreze. Regret? Nu știu…”, a fost mesajul postat de Mihai Bendeac, pe pagina sa de Facebook.

Ce spunea Mihai Bendeac despre prezentatorul de la ProTV

Mihai Bendeac a dezvăluit pe reţelele de socializare că a fost invitat de către Cătălin Măruță în podcas-ul său. Însă atunci când actorul a refuzat, prezentatorul de la PRO Tv nu a acceptat refuzul și a continuat să îl preseze pe juratul de la iUmor. Astfel, după numeroase apeluri și insistențe, Mihai Bendeac nu a mai suportat și a răbufnit.

„M-a invitat acum două luni de zile la podcast-ul pe care îl realizează, i-am explicat că eu vreau să am apariții foarte rare, și așa mai departe, și că îi promit că, în momentul în care o să simt că vreau să fac un nou podcast, o să fie primul pe care îl anunț, dar nu, deja nu…

Deja a ajuns la hărțuire. Te rog eu, băi, nu mă mai suna, nu mă mai hărțui! Lasă-mă în pace, te rog eu frumos! Dacă o să simt nevoia să fac un podcast, jur, pe tine te sun!”, a spus Mihai Bendeac, pe contul lui de Instagram.

„Băi Cătăline, mă duc la poliție, mă jur, nu glumesc! Îmi pare rău că nu ți-am răspuns în ultimele zile, dar băi, mi s-a făcut frică, să-mi bag p***!”, a mai spus Mihai Bendeac.

Sursă foto: Instagram