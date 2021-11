Ce s-a întâmplat între Serghei Mizil și Mădălin Voicu. De ce nu se mai înţeleg cei doi

Pe Serghei Mizil și pe Mădălin Voicu i-a legat o frumoasă prietenie. Se pare că în prezent cei doi nu îşi mai vorbesc, iar motivul este unul cât se poate de serios. Serghei Mizil a fost cel care a dat câteva detalii despre acest subiect.

Invitat în cadrul unui podcast, Serghei Mizil a vorbit deschis despre motivul pentru care nu vrea să mai audă de Mădălin Voicu. Acesta i-a fost prieten mulţi ani de zile, ba chiar a fost considerat un membru al familiei sale.

Serghei Mizil a mărturisit faptul că acesta şi-a schimbat complet comportamentul după ce a intrat în politică, iar din acest motiv au renunțat la prietenia strânsă pe care o aveau.

„A îmbătrânit urât. L-a marcat prostia asta să-l bag în politică. Toți oamenii când ajung pe niște funcții o iau razna. Toți vor mașini, aghiotanți, putere. Eu nu mi-am dorit niciodată chestii, nu am muncit niciodată”, spunea Serghei Mizil.

CITEŞTE ŞI: SERGHEI MIZIL A DAT NAS ÎN NAS CU AVOCAȚII! CE S-A ÎNTÂMPLAT LA MASĂ

Nu mai vrea să se împace

Deși Mădălin Voicu ar fi încercat să se împace cu fostul său prieten, acesta nu vrea să audă de aşa ceva.

Serghei Mizil are un motiv întemeiat, mai exact el susţine că a fost tot timpul mințit de către acesta și în ciuda acestor lucruri a trecut peste, însă totul are o limită.

„E prea complicat să spun sau să răspund. Deci, eu nu mă împac. El a avut o schimbare majoră după Revoluție, din punctul meu de vedere, în rău, influențat și de toate… care l-au și ars până la urmă, spre bucuria mea și nu am de ce să mă împac. Eu vorbesc când vreau eu și cum vreau eu, pentru că el e pervers. El spune așa și pe la spate face altele. Foarte simplu: nu mă împac și acest personaj nu mă interesează. Eu nu mă consider vinovat de nimic. Vinovat se consideră el. El a făcut absolut tot. Eu am înghițit, am înghițit ani de zile toate minciunile și e foarte complicat”, a mai spus Serghei Mizil pentru Antena Stars.

Sursă foto: Arhivă Cancan