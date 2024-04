Ce salariu are Andreea Esca? Mihai Bobonete a dat cărțile pe față la Românii au Talent: „Mai are și cupoane de masă, bonuri de vacanță”

Mihai Bobonete (43 de ani) a făcut o precizare legată de salariu pe care l-ar încasa Andreea Esca (51 de ani) pentru munca depusă la stația Pro TV. Juratul de la Românii au Talent a discutat fără rețineri despre remunerările colegilor din televiziune. Vezi mai jos despre ce este vorba!

Mihai Bobonete, Andreea Esca, Andi Moisescu, Andra și Cătălin Măruță sunt o parte dintre vedetele stației Pro TV. Actorul din Las Fierbinți, care activează și ca jurat la Românii au Talent, a vorbit despre salariile pe care le încasează diverse vedete alte stației TV. De altfel, în stilul său caracteristic, actorul în vârstă de 43 de ani a adus în discuție și ce remunerație ar putea să aibă știrista! Întreaga discuție a pornit, de fapt, de la numărul unei concurente la Românii au Talent.

Micuța Delia Papazicu, în vârstă de 7 ani, a urcat pe scena de la Pro TV și a ales să o imite pe Andreea Esca. Andra Măruță s-a aflat printre vedetele care s-au arătat curioase de remunerația pe care ar putea să o încaseze știrista. Prezentatoarea de știri este printre cele mai longevive, la stația TV. Cel care a intervenit imediat și a ținut să glumească pe seama prezentatoarei de știri este actorul Mihai Bobonete.

Vezi și ESTE PENTRU PRIMA DATĂ CÂND UN CRITIC DE MODĂ O EVALUEAZĂ PE EMBLEMA PRO TV. OVIDIU BUTA A LUAT-O LA ”ROST” PE ANDREEA ESCA!

În stilul său caracteristic, o fire deschisă și glumeață, actorul în vârstă de 43 de ani a oferit câteva presupuneri legate de salariul pe care Andreea Esca l-ar încasa.

Mihai Bobonete a ținut să ofere un răspuns haios.

Mihai Bobonete: „Eu zic că între 25 și 30 de centimetri. Salariul? Scuze… Eu zic că Andreea are 35.000 de euro salariul lunar și mai are și cupoane de masă de vreo 10.000 de euro, bonuri de vacanță, da. Are și două tichete rabla și o excursie la Govora garantat, pe an. Andra știe că a săpat Măruță. Știi, ba da, știi!”