Acasă » Știri » Ce salariu are o casieră în supermarket în 2026. Venitul real surprinde

Ce salariu are o casieră în supermarket în 2026. Venitul real surprinde

De: Irina Vlad 19/01/2026 | 14:13
Ce salariu are o casieră în supermarket în 2026. Venitul real surprinde
Ce salariu are o casieră în supermarket în 2026. Venitul real surprinde/ sursă foto: social media

În majoritatea cazurilor, jobul de casier reprezintă un punct de plecare pentru o carieră de succes în domniul retali sau un job de trazniție. Indiferent de caz, venitul real din această meserie a ajuns să îi surprindă pe viitorii candidați. Ce salariu are, de fapt, o casieră în supermarket în 2026?

Meseria de casier se numără printre cele mai versatile și flexibile de pe piața muncii din România. Libertatea în alegerea programului de muncă, alegerea companiei și alegerea varietății de domenii din sectorul retail (supermarket, magazin de haine, magazin alimentar, cinema, benzinării etc) sunt doar o parte din avantajele acestei meserii.

Ce salariu are un casier în supermarket

Responsabilitățile unui casier includ procesarea și gestionarea rapidă și corectă a plăților, numerar sau card, scanarea produselor, gestionarea monetarului, menținerea ordinii la casa de marcat, îndrumarea și consilierea clienților, raportează eventualele erori sau diferențe de încasări managerului și respectă procedurile de securitate și prevenție a fraudelor.  Casierul este considerat prima linie de contact cu clienții. Prin atitudine, profesionalism și carismă, casierul asigură un proces de cumpărare sigur și plăcut.

De asemenea, pentru a reuși în acest rol, un casier are nevoie de atenție la detalii, abilități numerice, rezistență la strez, organizare și eficiență, adaptapiblitate și onestitate. Casierul nu este doar o simplă persoană care încasează bani, ci un element cheie al experienței clienților.

Ce salariu are o casieră în supermarket în 2026. Venitul real surprinde/ sursă foto: social media
Ce salariu are o casieră în supermarket în 2026. Venitul real surprinde/ sursă foto: social media

În 2026, cu cât compania este mai mare, cu atât angajații beneficiază de venituri mai mari. De asemenea, experiența și programul reprezintă două puncte cheie care contribuie la viitorul salariu al angajaților. Potrivit platformelor de angajare, salariul unui casier în supermarket este cuprins între 4.050 și 7.500 de lei + bonuri de masă. Pe lângă avantajele salariale, acest post de lucru poate reprezenta o rampă de lansare  pentru o carieră de succes în vânzări sau un job de tranziție.

Ce pensie are un fost polițist în 2026. Poate ajunge chiar la 4.000 de euro

Ce salariu are o farmacistă în 2026. Câți bani primește în fiecare lună

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Soția lui Călin Donca, reacție după acuzațiile de adulter la Survivor 2026. Ce se va întâmpla cu relația lor, după dezvăluirile Larisei Uță
Știri
Soția lui Călin Donca, reacție după acuzațiile de adulter la Survivor 2026. Ce se va întâmpla cu relația…
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Știri
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și prelungesc alertele anterioare
Mediafax
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și...
Ger cumplit în toată țara. Temperaturi de până la -16 grade. Informații de ultimă oră direct de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul.ro
Ger cumplit în toată țara. Temperaturi de până la -16 grade. Informații de...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Imagini apocaliptice din Kamceatka. Ninsori record au blocat orașe întregi în Extremul Orient rus
Adevarul
Imagini apocaliptice din Kamceatka. Ninsori record au blocat orașe întregi în Extremul Orient...
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă...
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 39 de persoane au murit/ MAE verifică dacă sunt români printre victime
Mediafax
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 39 de...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani....
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Click.ro
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Un cunoscut profesor român îl compară pe Donald Trump cu Adolf Hitler: „Fixează în timp începutul căderii sale”
Digi24
Un cunoscut profesor român îl compară pe Donald Trump cu Adolf Hitler: „Fixează în timp...
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Area 51: Aeronavă în formă de „Dorito”, observată în apropiere de zonă
go4it.ro
Area 51: Aeronavă în formă de „Dorito”, observată în apropiere de zonă
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Ger cumplit în toată țara. Temperaturi de până la -16 grade. Informații de ultimă oră direct de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul.ro
Ger cumplit în toată țara. Temperaturi de până la -16 grade. Informații de ultimă oră...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul pentru care Stelian Ogică a fost refuzat de 3 ori la casting-ul Survivor: „De asta nu ...
Motivul pentru care Stelian Ogică a fost refuzat de 3 ori la casting-ul Survivor: „De asta nu m-au vrut”
Soția lui Călin Donca, reacție după acuzațiile de adulter la Survivor 2026. Ce se va întâmpla ...
Soția lui Călin Donca, reacție după acuzațiile de adulter la Survivor 2026. Ce se va întâmpla cu relația lor, după dezvăluirile Larisei Uță
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Imagini istorice la Dinamo! Visul devine realitate și se pregătesc ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Imagini istorice la Dinamo! Visul devine realitate și se pregătesc noi mutări
Andreea Bostănică rupe tăcerea după ce fanii au făcut-o praf pe TikTok! Adevărul despre ‘strategia’ ...
Andreea Bostănică rupe tăcerea după ce fanii au făcut-o praf pe TikTok! Adevărul despre ‘strategia’ ei: „Nu pot să mă prefac”
Averile miliardarilor cresc tot mai repede! Cei mai bogați 12 oameni din lume au mai mulți bani decât ...
Averile miliardarilor cresc tot mai repede! Cei mai bogați 12 oameni din lume au mai mulți bani decât cei mai săraci 4 miliarde la un loc
Vezi toate știrile
×