Ce salariu avea Andreea Marin pe vremea când prezenta “Surprize, surprize“

Andreea Marin a devenit cunoscută datorită emisiunii “Surprize, surprize“, pe care o modera la vârsta de 24 de ani. Deși toată lumea crede că celebritatea îi aducea și un salariu mare, se pare că nu a fost deloc așa, ba din contră, câștiga foarte puțin. Vedeta a vorbit despre acele vremuri și a mărturisit că din banii pe care îi câștiga pe lună, nu erau de ajuns.

„Am luat-o de la zero. Cu interviuri făcute pe stradă, am învăţat totul de la început. Nu ţin minte exact salariul în bani, dar pot să spun că eram plătită cu jumătate de normă, salariul era şi aşa mic. Puteam să-mi cumpăr pe lună doar o sticlă de suc accidulat, pe care azi nu-l mai beau, şi să-mi plătesc taxiul de la cămin până la muncă, dus întors, pentru că voiam să fiu elegantă. Eram o doamnă şi îmi doream să merg pe tocuri.

Aveam un singur sacou. Nu aveam nimic scump, nu-mi permiteam să port nimic scump. În timp am evoluat, dar nu neapărat ca şi buget (…) Am rămas fără bani de la o lună la alta de foarte multe ori. Eu nu am fost plătită bine, în ciuda impresiei generale până departe, eram chiar la Surprize. Până nu am început să fiu directorul acestui program nu am început să fiu plătită bine, să ne înţelegem bine! Eram îmbrăcată bine, doar la emisiune”, a povestit Andreea Marin.

Andreea Marin are o fiică din mariajul cu Ștefan Bănică Jr.

Andreea Marin s-a născut pe 22 decembrie 1974, în Roman, județul Neamț. Fosta prezentatoare tv a fost căsătorită din 1995 până în 2000 cu Cristian Gheorghiță. În ianuarie 2006 Andreea s-a recăsătorit, cu Ștefan Bănică Junior, iar pe 15 decembrie 2007 a născut-o pe Ana Violeta, primul lor copil. După 7 ani de căsnicie, cuplul și-a anunțat divorțul printr-un mesaj postat pe Facebook.

Pe 19 decembrie 2013, Andreea Marin s-a căsătorit civil cu Tuncay Öztürk, un fizioterapeut turc. După doi ani și nouă luni, mai exact pe 27 octombrie 2016, Andreea Marin a anunțat că divorțează de Tuncay Ozturk pe aceeași rețea de socializare, așa cum a procedat și la despărțirea de Ștefan Bănică Jr.

În prezent, Andreea Marin trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de un angajat al Ministerului Afacerilor de Externe. Cei doi și-au asumat relația la începutul lunii octombrie 2017.