Ce salariu colosal are Elisabeta Lipa. A avut și 6 funcții: „Sunt bogată exact cât îmi trebuie”

Elisabeta Lipă este considerată cea mai bună canotoare a secolului. A scris istorie în sportul românesc, stabilind record după record, iar meritele au fost pe măsura performanței. De asemenea, a ocupat 6 funcții în același timp, fiind un exemplu pentru multe femei. Recent, aceasta a vorbit deschis despre câștigurile sale financiare.

Elisabeta Lipă a debutat la vârsta de 19 ani la Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles, California. A obținut 5 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz la șase olimpiade și a fost de 25 ori campioană a României. Este maestră emerită a sportului. Din 2009 este președinte al Federației Române de Canotaj.

În anul 2000, a fost declarată, de federația internațională de specialitate, cea mai bună canotoare a secolului XX și i-a fost conferit Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de comandor. Patru ani mai târziu, în data de 1 decembrie, comisarul șef de poliție Elisabeta Lipă din Ministerul Administrației și Internelor a fost înaintat la gradul de chestor de poliție (echivalent cu cel de general).

Elisabeta Lipă a vorbit deschis despre câștigurile sale, dar și despre averea pe care a adunat-o de-a lungul carierei. Sportiva deține o casă în Pipera și un apartament cu 4 camere. Ea a pus accent pe alte aspecte.

Mai exact, canotoarea a investit foarte mult în fiul său. De asemenea, a împrumutat partidul PSD, din partea căruia a și candidat. Acum, este remunerată cu o pensie frumușică în urma funcției pe care a ocupat-o în Ministerul de Interne.

„Sufletește, foarte bogată. Sunt bogată exact cât îmi trebuie. După declarația mea de avere se vede exact toate investițiile pe care eu le-am făcut. Investiția majoră pe care am făcut-o a fost în copilul meu. În rest, că am o casă de locuit, da, locuiesc în Pipera, în pădure cum îmi place mie să spun.

Este un teren achiziționat după Jocurile Olimpice de la Sidney. Un apartament, la fel, pe care l-am schimbat. Am trecut de la 2 camere, la 4, în 1996. Am împrumutat PSD, pentru că am candidat și așa mi se părea normal, să fie totul la vedere.

Ca salariu, sunt remunerată doar cu pensia pe care o am de la Ministerul de Interne, indemnizația rentaviageră, pentru că este dată de statul român, pentru că recunoaște și recompensează rezultatele sportive”, a dezvăluit Elisabeta Lipă, la „40 de întrebări”, cu Denise Rifai.