Ce se află în cavoul Elodiei Ghinescu, de fapt. Trupul ei nu a fost găsit timp de 18 ani

De: Anca Chihaie 16/01/2026 | 23:40
Elodia Ghinescu/ Sursă foto: CANCAN.RO

Au trecut aproape două decenii de la dispariția Elodiei Ghinescu, avocata din Brașov a cărei dispariție a șocat întreaga țară, iar trupul acesteia nu a fost niciodată recuperat. În tot acest timp, mama victimei a continuat să se roage la mormântul fiicei sale, un loc gol, unde au fost așezate doar câteva obiecte personale ale avocatei, simbolic îngropate, în lipsa corpului.

Cazul Elodiei Ghinescu a rămas unul dintre cele mai mediatizate mistere din România, în principal datorită faptului că principalul suspect, soțul acesteia, fostul polițist Cristian Cioacă, a fost condamnat pentru uciderea sa, deși trupul victimei nu a fost niciodată găsit. În 2014, Cioacă a primit o sentință de 15 ani și 8 luni de închisoare, cu executare, pentru lovituri cauzatoare de moarte. După aproape nouă ani de detenție, acesta a fost eliberat condiționat în august 2023, stârnind un val de reacții din partea publicului și a presei.

Mama avocatei, care fusese și învățătoarea acesteia, a continuat să păstreze memoria fiicei sale vie prin gesturi simbolice la cimitirul din Brașov. Deși locul de veci rămâne gol, acesta a devenit un punct de întâlnire cu amintirea fiicei, unde sunt așezate flori și lumânări. În lipsa trupului, gesturile simbolice sunt singura formă de apropiere pentru familia îndurerată.

„Îmi amintesc că, înainte de a muri tatăl ei, Elodia mi-a apărut în vis. Cu două zile înainte, am visat-o că a bătut la ușă, era îmbrăcată toată în negru. I-am deschis și am întrebat-o unde a fost până acum, că de când o caut.

Zicea că n-a avut bani să se întoarcă acasă. Apoi, s-a dus să se odihnească, spunea că e foarte obosită. E clar că ea ne-a dat un semn, venise după el, după tatăl ei… Mi-e și teamă să o mai visez, mereu se întâmplă câte un necaz. Ea, săraca, mă avertizează, de fapt…!”, a declarat Emilia Ghinescu pentru Click!

Elodia Ghinescu a fost recunoscută pentru excelența sa școlară. Din perioada școlii generale și până la absolvirea facultății de drept, ea s-a remarcat prin performanțe academice de top. Deși a fost propusă pentru studii în străinătate, circumstanțele au făcut ca acest lucru să nu se concretizeze, iar în Baroul României a fost acceptată fără examen, în semn de recunoaștere a meritelor sale academice. Stăpânea mai multe limbi străine, printre care franceza, germana și engleza, demonstrând o pasiune pentru învățare și autodisciplină.

Cristian Cioacă, eliberat condiționat, nu a oferit detalii despre circumstanțele dispariției Elodiei, iar poziția sa față de condamnare și faptele comise continuă să fie un subiect de dezbatere publică. În lipsa trupului, dosarul păstrează o aură de mister, iar simbolismul mormântului gol continuă să fie singura legătură vizibilă cu avocata dispărută.

