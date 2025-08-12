Ce se întâmplă cu copilul Ioanei Condea, tânăra a cărei poveste a înlăcrimat România. Tribunalul a dat verdictul

Povestea Ioanei Condea a făcut înconjorul lumii în anul 2014. Româna a fost bătută cu bestialitate de proxenetul Robert Tănase, a stat în comă timp de 5 ani și s-a stins din viață pe un pat de spital din Germania. Pentru băiatul româncei, minor la vremea respectivă, s-au dat lupte grele pentru custodia acestuia. Ce s-a întâmplat, de fapt, și în grija cui a ajuns minorul?

La începutul anilor 2000, Ioana Condea – care avea doar 24 de ani – a emigrat în Germania, acolo unde spera să ducă o viață lipsită de griji și necazuri. A fost dusă acolo cu ajutorul prietenei sale, Florentina, soția celui care avea să-i devină călău. A plecat în orașul Koln crezând că va îngriji bătrâni într-un azil, însă soarta i s-a schimbat la 180 de grade. A fost forțată să se prostitueze de către Robert Tănase, bărbatul alături de care avea un copil – pe care el nu îl recunoscuse.

În grija cui a ajuns fiul Ioanei Condea

În anul 2014, pentru că refuza să se mai prostitueze, românca a fost bătută de proxenet până a ajuns în comă. Potrivit informațiilor de la vremea respectivă, Ioana ar fi avut mai multe tentative să fugă, însă de fiecare dată a fost prinsă de Robert Tănase și bătută.

După 5 ani în care a stat în comă, Ioana nu și-a mai revenit niciodată. A murit pe un pat de spital din Germania fără să apuce să își mai vadă băiețelul. La vremea respectivă, fiul româncei avea doar 6 ani.

Părinții Ioanei au fost cei care au încercat să obțină tutela băiatului, pentru a-i asigura o viață lipsită de griji în absența mamaie. Din 2019 și până în prezent, bunicii copilului se chinuie să obțină tutela minorului. Cererea a fost depusă la Judecătoria Câmpina, iar judecătorii au luat o decizie, luna trecută, în favoarea bunicilor.

”Admintem cererea formulată de petenții CONDEA GRAȚIELA GEORGETA, domiciliată în sat Bobolia, și CONDEA IOAN, domiciliat în sat Bobolia, și în consecință: Dispune instituirea tutelei asupra minorului”, se arată în hotărârea instanței, notează Mediafax.

Aceeași anchetă realizată în cadrul procesului a scos la iveală detalii emoționante despre legătura strânsă dintre copil și bunicii săi. Datele arată că cel mic avea o legătură strânsă cu bunicii lui. Un asistent social a consemnat în raport:

”Conform anchetei sociale efectuată de către Autoritatea Tutelară, petenții depun eforturi pentru a oferi minorului tot ce are nevoie atât din punct de vedere emoțional cât și material, minorul fiind foarte atașat de aceștia” (…) S-a mai arătat că, între aceştia şi minor există o relaţie de afectivitate foarte bine consolidată, minorul fiind nepotul lor, sunt foarte apropiaţi, se înţeleg foarte bine, copilul simţindu-se in siguranţa în familie, fiind susţinut şi încurajat orice privinţă”.

În tot acest timp, Robert Tănase a fost condamnat la 3.060 zile de detenție. A ajuns în spatele gratiilor, însă, în anul 2023, după ce a executat o parte din pedeapsa pentru omor, românul a fost eliberat condiționat din penitenciarul din Ploiești.

Ce discuție avusese criminalul din Teleorman cu cele 2 victime, înainte să le ucidă? De aici a pornit totul

El e criminalul care a șocat Aradul! Și-a ucis iubita și a abandonat-o într-un șanț