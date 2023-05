Ce se întâmplă dacă pui o frunză de dafin sub pernă, înainte să te culci

Frunza de dafin este cunoscută, încă din antichitate, ca fiind un remediu natural pentru multe probleme de sănătate. Pe lângă beneficiile sale asupra aparatului digestiv, respirator și cardiovascular, puțini sunt cei care știu ce se întâmplă dacă pui o frunză de dafin sub pernă, înainte de somn.

Foile de dafin sunt remediul natural pentru multe afecțiuni din organism. Pe lângă gustul unic pe care îl dă mâncării, foaia de dafin s-a dovedit a fi unul dintre cele mai puternice și eficiente ”medicamente” ale naturii.

Vezi și: UN CONSTĂNȚEAN A CREZUT CĂ PREȚURILE SUNT REDUSE, DAR A AVUT UN ȘOC LA CASĂ: „OARE AȘA SE APLICĂ REDUCERILE LA TOATE MAGAZINELE?”

Puțini sunt cei care au idee ce se întâmplă dacă păstrează sub pernă o frunză de dafin. Cu un puternic parfum, nu doar că îți va induce o stare de relaxare profundă, dar îți va alunga toate gândurile rele și negative. Sfat: este indicat să nu dormi cu frunza sub pernă, ideal ar fi ca frunza să stea sub pernă în orele în care nu sunteți în pat.

Beneficiile foilor de dafin

Vezi și: MAIA A MURIT DUPĂ CE A URMĂRIT VIDEOCLIPURI „ÎNFRICOȘĂTOARE” PE TIKTOK. PĂRINȚII TINEREI NU ÎȘI POT REVENI DIN ȘOC

Foile de dafin pot fi de folos și ca un mic truc pentru înfrumusețare, pentru ținerea insectelor la distanță, ameliorarea durerilor menstruale, dar și pentru problemele digestive, reducerea inflamației intestinale, viroze, răceli sau gripă. Totodată, planta s-a dovedit a fi un puternic antioxidant și ajută la protejarea celulelor din corp de stresul oxidativ, astfel, evitându-se formarea bolilor cronice, precum cancerul și bolile cardiovasculare.

Dafinul este un bun ameliorator al durerilor menstruale. Ceaiul preparat din foile plantei vor ameliora crampele și durerile specifice. Pe lângă asta, ceaiul contribuie și la reglarea menstruației.

Pentru sănătatea pielii și a părului, foile de dafin sunt un adevărat miracol. Datorită conținutului crescut de vitamine și acizi grași, planta reduce căderea părului, combate mătreața și previne îmbătrânirea prematură a pielii.

Totodată, datorită acidului lauric pe care foile de dafin îl conțin, insectele vor sta la distanță. Moliile, gândacii și urechelnițele nu se vor apropia de camera voastră.

Pentru prepararea ceaiului de dafin ai nevoie de 2-3 foi, care se vor lăsa să fiarbă în apa clocotică, la foc mic, aproximativ 3 minute. Se poate bea câte o cană de ceai de două ori pe zi.

Un detaliu important este faptul că foile de dafin pot interacționa cu unele substanțe din medicamente și nu este recomandat femeilor însărcinate. Astfel, se recomandă consultarea unui medic înainte de a folosi dafinul ca remediu natural.