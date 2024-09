Ce se întâmplă după ce consumi Pepsi sau Cola, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Le beam în loc de apă”

Mihaela Bilic a făcut analiza celor mai cunoscute și iubite sucuri carbogazoase, Pepsi și Coca-Cola, după ce rețetele lor au fost schimbate. Rezultatele obținute de medicul nutriționist au fost uimitoare, astfel că ea a ales să renunțe la aceste băuturi, deși era o consumatoare înrăită, încă din timpul facultății.

Mihaela Bilic a făcut anunțul legat de motivul pentru care a ales să renunțe la Cola. Medicul nutriționist a mărturisit că „relația” cu acest suc s-a încheiat din cauza faptului că rețeta a fost schimbată.

Mihaela Bilic este cunoscută pentru sfaturile benefice pentru care le oferă publicului legat de alimentație, stil de viață, somn și altele. Prin urmare, fanii au rămas uimiți să afle că ea a consumat Cola pentru o perioadă lungă de timp.

„Cine mă cunoaște știe că sunt o mare consumatoare de cola fără zahăr, încă din timpul facultății am băut-o în loc de apă. Și spre surpriza celor care nu știu, Cola are o mulțime de beneficii: ajută digestia și previne constipația, blochează diareea și deshidratarea, înlătură greața și răul de transport (mașină/avion), are efect energizant, reglează tensiunea arterială pentru hipotensivi și tratează migrenele. Iar aspartamul din varianta fără zahăr taie pofta de dulce și scade apetitul, deci este un aliat în cura de slăbire.

Bineînțeles că sunt și efecte negative- acidul fosforic strică dinții, iar aciditatea strică stomacul până la gastrită. Dar asta e, ca orice lucru din viață are și bune și rele!”, a spus Mihaela Bilic printr-o postare pe Facebook.