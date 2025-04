Înmormântarea Papei Francisc a avut loc azi. Suveranul Pontif a fost condus pe ultimul drum în aplauzele oamenilor

Este o zi tristă în întreaga lume! Papa Francisc va fi înmormântat în cadrul unei ceremonii de mare amploare. 50 de şefi de stat şi 10 monarhi au confirmat prezenţa la funeraliile Suveranului Pontif. Printre ei se numără, Donald Trump, Volodimir Zelenski și Prințul William. România se află și ea în doliu național, iar Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan vor participa la eveniment. Află, în articol, toate detaliile!

Update ora 14:15: Autoritățile de la Vatican au anunțat că peste 250.000 de persoane au fost prezente la funeraliile Papei Francisc. Ceremonia istorică a durat aproximativ 2 ore și 10 minute.

Update ora 14:10: Sicriul cu trupul neînsuflețit al Papei Francisc a ajuns la bazilica Santa Maria Maggiore din Roma. Aici se află înhumați alți șapte papi. Suveranul Pontif va fi înmormântat în cadrul unei ceremonii private, transmite AFP.

Pope Francis’s coffin is being driven through the thousands of people lining the streets.

This is the last time the public will see the Pope’s coffin before it is buried in Rome’s Basilica of Santa Maria Maggiore.https://t.co/9C92YlFEdp

📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/xtpELXe3M1

— Sky News (@SkyNews) April 26, 2025