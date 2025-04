Transformarea pe care e dispusă Olimpia Melinte să o facă pentru un rol și cel mai mare vis al actriței: “Nu prea depinde de mine”

Olimpia Melinte mai are un vis de împlinit din punct de vedere profesional. Dacă pe plan personal are o familie frumoasă, un partener de viață de nădejde și doi moștenitori, nici în ceea ce privește profesie nu are de ce să se plângă. Este cunoscută și apreciată, a revenit în spectacolele de la teatru, a jucat în filme și seriale, dar vrea să împărtășească tinerilor din experiența ei. După ce anul trecut și-a susținut teza de doctorat, actrița a mărturisit în interviul exclusiv CANCAN.RO că îi surâde statutul de profesoară, să fie printre studenți și elevi și că speră că își va îndeplini, la un moment dat și acest vis.

Olimpia Melinte a revenit în teatru după o pauză de câțiva ani, în care a acceptat doar roluri în filme, dar a fost și aproape de copii. Pentru ultimele tranformări de look pe care le-a făcut pentru diverse personaje din film a apelat la peruci, preferând să nu se atingă de podoaba capilară. În schimb, ar fi dispusă să se îngrașe, dacă ar fi necesar pentru un proiect. Totul sub supravegherea medicilor însă.

Olimpia Melinte și-a protejat părul apelând la peruci

CANCAN.RO: Cât de preocupată ești de modă în general? Sau când ai devenit interesată mai mult mult de acest aspect?

Olimpia Melinte: Pe o scară de la 1 la 10, am să spun 3. Nu, nu sunt deloc pasionată de asta. Pentru mine pasiunea înseamnă să dedici foarte mult timp și energie. Eu nu fac asta, sunt genul ăla care cumpără uitându-se în vitrine, nu am răbdare să merg la cumpărături. Și din fericire am oameni apropiați, designeri, oameni care fac asta și care sunt tot timpul alături de mine la evenimente și mă îmbracă. Datorită lor dacă arăt bine, arăt bine, dacă nu, tot așa, ei sunt vinovații.

CANCAN.RO: Ești consecventă în ceea ce privește culoarea părului. A fost dorința ta? Ai schimbat-o la un moment dat pentru un proiect?

Olimpia Melinte: Da, am schimbat-o de mai multe ori. Am fost și blondă, și brunetă, și șatenă, în funcție de cerințele regizorilor. Dar în ultimii ani e adevărat că am preferat și am cerut peruci în general ca să nu stau să abuzez părul, pentru că și el are nevoie de consecvență ca să fie sănătos, să rămână sănătos. Și atunci de cele mai multe ori am purtat perucă, dar m-am schimbat, da, în funcție de proiecte. S-a întâmplat să fiu și șatenă cu părul lung și blondă și brunetă.

Olimpia Melinte: “Aș face transformarea controlat și cu medici”

CANCAN.RO: De exemplu, dacă ți s-ar cere să te îngrași, nu știu, 20kg, ai accepta o astfel de transformare?

Olimpia Melinte: Am făcut asta pentru 10kg, așa că încă 10 în plus nu cred că ar fi o problemă. Aș face-o da, aș face-o, sigur, controlat și cu medici și oameni care știu ce fac, nu așa de capul meu.

CANCAN.RO: Primăvara asta ai revenit în forță pe scena teatrului. De ce ai lipsit atât de mult și cum te-a primit publicul?

Olimpia Melinte: Publicul m-a primit extraordinar de frumos, sunt atât de generoși și sunt atât de emoționată că-i văd dornici să mă revadă la teatru. De ce am lipsit atât de mult? A fost o sarcină între timp, a fost pandemie. M-am dorit să stau cu Ingrid, nici proiectul ăla care să mă emoționeze, să mă bucure nu a fost acolo să zic că da, vin. Timpul meu e foarte prețios și atunci îl folosesc doar acolo unde cu adevărat simt că trebuie și că e apreciat.

Olimpia Melinte: “O să ajung să-mi împlinesc și visul ăsta la un moment dat”

CANCAN.RO: Știu că ai acordat timp și studiilor. Te îndrepți cumva spre catedră, profesorat?

Olimpia Melinte: Da, îmi doresc foarte mult, mi-aș dori foarte mult să se întâmple și asta și sper să fie așa, dar nu prea depinde de mine, din păcate, depinde de multe alte lucruri, dar cu siguranță da, o să ajung să-mi împlinesc și visul ăsta la un moment dat și să fiu printre studenți, printre elevi, pentru că e o energie fabuloasă pe care ei o au și, în același timp, pe care și tu o primești cumva din curiozitățile lor și din nevoile lor, pentru că au foarte mare nevoie de modele în momentul ăsta, tinerii.

