Ce secret ascunde cel mai iubit concurent de la Puterea Dragostei. Bogdan Mocanu a spus tot adevărul

Bogdan Mocanu, câștigătorul sezonului I Puterea Dragostei, a recunoscut că în trecut a făcut videochat. Concurentul spune că nevoile financiare au fost cele care l-au împins să facă acest lucru, dar nu îi este rușine cu trecutul său.

Bogdan Mocanu le-a ajuns repede la suflete fanilor emisiunii la care participă de aproximativ 7 luni. Tânărul a simțit să dea câteva explicații celor care îl iubesc și îl apreciază și a explicat exact ce s-a întâmplat în acea perioadă.

“Au aparut pozele alea cu mine si nu am zis nimic pana acum ca am zis ca nu e asa wow. Pentru ca nu era un secret, nu era un tabu. Am mai ras si cu Jador pe tema asta. Din fericire, chiar nu sunt genul care sa stea cu degetele unde nu ar trebui sa stea si stiu bine ce am apucat sa fac in 3 zile pana mi-am dat seama ca nu e o chestie pentru mine.

Nu am judecat niciodata pe nimeni care a facut treaba asta si nici nu ma intereseaza daca o sa fiu judecat. Eram mic, aveam facultate, aveam chirie, aveam tratament de platit. Si cel mai important, eu stiu ca in lumea asta nu te intreaba nimeni daca ai ce sa mananci a doua zi, asa ca nici nu ma intereseaza daca o sa fiu judecat sau nu. Ramane la aprecierea voastra. Altii fac mai rau, e ok. Atunci, pe moment, aveam nevoie de bani, am incercat pe moment, mi-am dat seama ca nu e de mine. Mi-am atins scopul. 13 milioane in 3 zile. M-am folosit de ei, dar mi-am dat seama ca nu e ok”, a spus Bogdan Mocanu pe Instagram.

Bogdan Mocanu, îndrăgostit lulea de Andra

Andra nu este de mult timp în emisiune, însă a reușit să încingă spiritele în casa “Puterea Dragostei”. Chiar dacă a intrat cu gândul la Jador, focoasa șatenă s-a reorientat rapid spre prietenul său Bogdan căruia a reușit să îi fure un sărut.