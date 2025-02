Ce spune amantul lui Carmen Șerban, despre aventura cu artista: ”Nu am avut curaj să îi spun soției”

Carmen Șerban, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică de petrecere din România, a fost mereu discretă în ceea ce privește viața sa personală. Deși în prezent se concentrează pe dezvoltarea personală și profesională, trecutul ei amoros revine în atenția publicului după mărturisirile surprinzătoare ale unui fost partener.

Într-un interviu recent, Leo de la Strehaia a făcut o dezvăluire șocantă: el și Carmen Șerban au avut o relație timp de șapte ani, perioadă în care acesta era căsătorit cu Anca, prima sa soție. Potrivit acestuia, relația lor a fost una plină de pasiune, însă a fost ținută departe de ochii lumii.

CITEȘTE ȘI: Carmen Șerban, mărturisiri inedite despre cum a reușit să învingă cancerul: „M-au ajutat să îmi găsesc liniștea”

Fostul partener al artistei susține că, în ciuda căsniciei sale, adevărata sa iubire a fost Carmen Șerban. Deși fosta soție avea suspiciuni, Leo de la Strehaia nu a avut niciodată curajul să-i mărturisească adevărul.

În cadrul emisiunii „În Oglindă”, acesta a povestit că, la un moment dat, își dorea să lase totul în urmă și să înceapă o nouă viață alături de Carmen Șerban. Cei doi au încercat să obțină vize pentru a pleca împreună în Statele Unite, însă doar artista a primit aprobarea. În cele din urmă, aceasta a decis să plece peste ocean împreună cu echipa sa, iar relația lor s-a încheiat.

„Eu am iubit-o pe Carmen rău de tot. În momentul acela, eu am stat cu ea vreo șapte ani. Dar ca să știe toată lumea. Carmen Șerban a fost amanta mea. Eu eram însurat cu Anca, iar Carmen a fost amanta. Am vrut să plec de acasă cu Carmen în America, am vrut să mă mut cu ea în America și am fost la Ambasada Americană și ei i-a dat viza și mie nu mi-a dat. Și s-a rugat de mine să o las să plece și a plecat cu Adrian și cu formația, a plecat în America. Nu am avut curajul să-i spun soției că m-am îndrăgostit. Nici în ziua de azi nu i-am zis”, a mărturisit Leo de la Strehaia, în cadrul emisiunii „În Oglindă”.