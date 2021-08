Prezentatoarea TV Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram, au împreună doi copii: pe Alexia și pe Aris. Aceștia formează un tablou de familie foarte frumos, iar relația dintre ei este extrem de strânsă. În cadrul unui podcast, atât Alexia, cât și mama ei au făcut dezvăluiri legate de carieră și familie.

Andreea Esca este tare mândră de familia ei! În cadrul unui podcast, aceasta a vorbit despre modul în care ”timpurile” s-au schimbat. Alexia, la vârsta de 20 de ani, este influencer și, potrivit destănuirilor mamei sale, aceasta muncește mai mult la vârsta ei decât ar fi făcut-o prezentatoarea TV, în urmă cu 20 de ani. Alexia a prins „gustul celebrității” înainte de vârsta de 18 ani, când a luat parte într-un proiect, un serial.

„Prima oară a început cu I love Violeta, serialul, atunci a fost prima oară când am ieșit așa puțin. Am avut o emisiune la Disney. Au fost mai multe episoade pentru copii. Atunci mi-am făcut primii fani copii. Am mers la concert. Eram așa, liniștită, am intrat la concert și la un moment dat s-a făcut un cerc imens și le-am semnat pe piele, pe tricouri. Și apoi am făcut o pauză, pentru că la mine la școală nu aveam cum să faci și social media, eu am făcut și dans, dar am renunțat. De fapt am început în ultimii doi ani de liceu cu Instagram, și apoi cu YouTube după ce am dat Bac-ul. Am zis că altfel nu puteam să fac treabă serioasă”, a spus Alexia.

„Eu nu mi-am dat seama că îi place și că va face din asta o profesie pentru moment. Mă bucur că îi face plăcere și mă bucur extrem de mult că este extrem de serioasă. Face lucrurile pas cu pas, e foarte organizată, până la capăt, până îi iese cum trebuie. E mai rău decât mine. Și, dacă ar fi să comparăm cu ce făceam eu la vârsta ei… Mi se pare că muncește mult mai mult decât mine la vârsta ei”, spunea prezentatoarea TV.

Mario Fresh a făcut „lumină” în ceea ce priveşte relaţia cu fiica Andreei Esca

Mario Fresh a fost invitat recent, în cadrul unei emisiuni de televiziune și a vorbit despre partenera sa. Cei doi formează în continuare un cuplu și au planuri mari împreună. Artistul a dezvăluit că el și Alexia se înțeleg cât se poate de bine, iar în relația lor nu există gelozii sau reproșuri.

„Suntem exact cum vedeți voi la televizor. Nu ne ascundem cu absolut nimic, comunicăm. Îmi aduc aminte când nu comunicam și ieșea și mai prost, mare scandal. Se întâmplă la un moment dat să uiți să comunici anumite lucruri. Am foarte mare încredere în ea, chiar dacă merge în cea mai plină sală de băieți.

„Invers e cam la fel. Mă mai întreabă când vede că se uită cineva mai mult la mine. Nu prea e gelozie în relația noastră, nu prea există tensiuni d-astea”, a declarat Mario Fresh.

