Ce spune Lavinia Pârva despre un al doilea copil cu Ștefan Bănică? Cântăreața a vorbit deschis

Lavinia Pârva (37 de ani) este căsătorită cu Ștefan Bănică Jr. de cinci ani, iar împreună au un băiat pe nume Alexandru. Ce spune cântăreața despre aducerea pe lume a celui de-al doilea copil? Răspunsul l-a dat chiar în direct, la TV.

Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Lavinia Pârva a vorbit despre viața de familie și despre faptul că ea și-a dorit să fie o mamă cu normă întreagă. Cu toate acestea, soția lui Ștefan Bănică Jr. s-a răzgândit, așa că se va întoarce curând pe scenă.

Lavinia Pârva, despre aducerea pe lume a celui de-al doilea copil

Totodată, ea a mărturisit că nu își mai dorește un al doilea copil, deoarece nu ar mai putea face față noilor provocări pe care le aduce creșterea unul alt bebeluș. Lavinia îl are doar pe Alexandru, care este băiețelul lui Ștefan Bănică, iar artistul mai are doi copii, pe Violeta și Radu, dar din alte căsnicii.

”Nu, că fi-miu face cât 10. Depinde mult și de copil. Copii sunt diferiți ca și temperament. Acum avem ajutor, dar până acum am vrut să fiu o mamă cu normă întreagă. Mă ajuta mama, dar acum avem ajutoare pentru că eu am început activitatea și am nevoie de lucrul ăsta”, a spus Lavinia Pîrva, în cadrul emisiunii.

Lavinia Pârva se întoarce pe scenă

Partenera lui Ștefan Bănică Jr. și-a anunțat revenirea pe scenă. După o pauză mai lungă, Lavinia lansează un nou proiect, iar agenda ei este deja plină.

”Mi-am început activitatea profesională de o lună și sunt neașteptat de bine cu agenda, pentru că am dat drumul la proiectul ăsta cu muzică balcanică. Îl începusem eu înainte de pandemie, dar am lăsat-o un pic mai ușor, iar acum am revenit în forță. Am avut spectacole și s-a umplut agenda. Nunți, botezuri, cumetrii, pentru că românilor le place să se distreze și noi cântăm muzică balcanică. Gata, am început treaba”, a mai spus Lavinia, la Extra Night Show.

