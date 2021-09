Ce spune Lavinia Pârva după ce s-a spus că divorțează de Ștefan Bănică Jr.

Nici bine nu au închis gura celor care spuneau ca Lavinia Pârva și Ștefan Bănică Jr. sunt la un pas de divorț că au și apărut din nou speculații potrivit cărora căsnicia celor doi se clatină din nou.

Ștefan Bănică și Lavinia Pârva s-au căsătorit în anul 2017, în Bulgaria, după câțiva ani de relație. Împreună au un băiețel, Alexandru, în vârstă de doi ani și patru luni. Recent, au reapărut zvonurile că cei doi ar divorța, lucru total eronat, potrivit mărturisirilor făcute de Lavinia pentru impact.ro. Lavinia Pârva s-a săturat de speculațiile potrivit cărora divorțul e aproape și a luat atitudine.

”Este un zvon apărut prima oară acum vreun an. Nu există așa ceva, mă distrează astfel de lucruri, chiar nu le luăm în seamă. E o aberație, ferească Dumnezeu. Noi suntem bine, ne concentrăm pe ce avem de făcut și pe creșterea băiețelului. Le cam fac pe toate. Petrec majoritatea timpului cu Alexandru. Nu am vrut bonă, ne-am dorit să ne creștem singuri copilul și am reușit să mă descurc. Sunt mândră de mine. M-a mai ajutat și mama, dar ea merge la Timișoara, nu poate sta tot timpul cu noi”, a declarat Lavinia Pârva.

Ce spunea Lavinia cu ceva timp în urmă despre divorț

În urmă cu aproape un an, Lavina Pârva a fost surprinsă în oraș fără verighetă. De atunci, zvonurile potrivit cărora între ea și Ștefan Bănică Jr. lucrurile n-ar fi atât de roz așa cum lasă impresia pe rețelele de socializare. La momentul respectiv, Lavinia s-a înfuriat și a făcut o postare pe Instagram destul de acidă.

”Și iată cum se vuiește că divorțez, pentru că apar într-o poză unde nu am verigheta pe deget! Păi nu divorțez eu? Eu cu asta mă ocup de când se crapă de ziuă! Că altă treabă nu am! Am un notar mic la ușă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite. La fel și instanța, mă așteaptă zilnic în caz că s-a răzgândit notarul, căci nici ea, instanța sărăcuța, alta treabă nu are! Doamne, mare ți-e grădina!

Eu n-am purtat verighetă de mult timp, nu e ceva nou! Ștefan are multe inele și atunci poartă și verigheta, eu nu prea port accesorii, în general. Verigheta e în sufletul nostru, nu simt nevoie să mă justific pentru aceste lucruri. Nu divorțez, sunt foarte bine! O am acasă, o port din când în când, dar nu tot timpul, o iubesc, o ador. E un simbol, important este să fie bine în familie, să fie armonie. Verigheta și inelul de logodnă sunt doar așa”, a transmis Lavinia Pârva pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Arhiva Cancan