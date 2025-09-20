Ce spune toppingul de pizza pe care îl alegi despre tine. Da, cercetătorii au analizat și asta

De la măsline, la șuncă, porumb sau chorizo, opțiunile de toppinguri pentru pizza par să fie nelimitate. Ceea ce alegem atunci când vrem să comandăm o pizza poate părea o decizie luată pe moment sau să țină de preferințele culinare, însă lucrurile nu stau deloc așa.

Ceea ce alegem atunci când ne dorim să comandăm o pizza ar putea dezvălui, de fapt, trăsături neașteptate despre personalitatea noastră. Un om de știință a arătat ce spune despre tine toppingul preferat. Pentru cei care preferă ananasul, veștile nu sunt deloc bune.

Ce spune toppingul de pizza pe care îl alegi despre tine

Dr. Alan Hirsch, director al Smell & Taste Treatment and Research Foundation din Chicago, susține că preferințele alimentare reflectă multe aspecte ale tipului de personalitate. În anumite contexte, cum ar fi o întâlnire romantică, o întâlnire de afaceri sau în oricare altă întânire, putem să ne facem o idee despre personalitatea cuiva în funcție de pizza pe care o alege.

„Nu alegi pizza pentru valoarea ei nutrițională, ci în funcție de personalitatea ta. Dacă ieși la întâlnire cu cineva, pizza pe care o comandă îți poate arăta ce tip de persoană este și te poate ajuta să decizi dacă vrei sau nu o a doua întâlnire”, a spus Dr. Alan Hirsch. „Adesea, când comanzi pizza alegi același tip iar și iar”, a explicat Dr. Hirsch pentru Daily Mail.

Experimentele omului de știință au inclus 1.000 de adulți americani care au completat teste de personalitate și au notat, de asemenea, obiceiurile lor în materie de pizza, inclusiv toppingurile preferate. Rezultatele au scos la iveală concluzii interesante, care ar putea influența modul în care oamenii trăiesc.

Cei care aleg pizza cu un singur tip de carne, precum pepperoni sau șuncă, tind să fie iritabili, certăreți, cu resentimente față de alții și predispuși să amâne lucrurile, arată studiul.

Persoanele care aleg un „festin de carne”, cu mai multe sortimente, sunt descrise ca extroverți dramatici și seducători, care adoră să fie în centrul atenției.

Cei care aleg legume pe pizza sunt mai degrabă empatici, relaxați, înțelegători și echilibrați, fiind considerați „romantici universali” și părinți ideali.

Amatorii de opțiuni picante, precum ardeii jalapeño, sunt caracterizați ca „amatori de risc” care caută adrenalina asociată.

Cei care aleg proteine sănătoase, precum pui sau fructe de mare, sunt adesea mai sociabili și extrovertiți.

Dar cei care aleg toppinguri mai neobișnuite, precum ananasul sau ceapa, tind să fie agresivi și orientați spre performanță, fără prea multă răbdare pentru prostii.

