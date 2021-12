Ce spune Tzancă Uraganu despre copilăria lui: ”Nu pot să spun că am avut tot ce mi-am dorit când eram mic”

Tzancă Uraganu a vorbit despre copilăria lui, în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars. Cântărețul mărturisește că toți oamenii trebuie să aibă o relație bună cu părinții lor.

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Tzancă Uraganu a făcut dezvăluiri despre copilăria sa. Cântărețul a mărturisit că are o relație frumoasă cu părinții săi, au fost întotdeauna lângă el și, chiar dacă nu a „crescut în puf”, aceștia i-au oferit tot ce a avut nevoie. Așa cum spune și Tzancă Uraganu, a ”avut strictul necesar, nici mult și nici puțin”.

„Păi normal, cu părinții trebuie să ai mereu o relație frumoasă. E normal că așa trebuie să fii cu părinții, niciodată nu trebuie să-i lași. Așa cum ei au fost mereu lângă noi când eram mici și voiau să avem tot ce este mai bun, așa trebuie să avem noi grijă de ei acum. Nu pot să spun că am avut tot ce mi-am dorit când eram mic, dar nici săraci așa nu am fost. Am avut strictul necesar, nici mult și nici puțin. A fost cât trebuia!”, a declarat Tzancă Uraganu la Antena Stars.

Tzancă Uraganu, gest umanitar pentru oamenii nevoiași

În cadrul unui interviu, Tzancă Uraganu a mărturisit faptul că a simțit că trebuie să facă un gest frumos pentru oamenii nevoiași, care nu au posibilități materiale, așa că i-a invitat la el acasă, pentru o masă festivă, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. De asemenea, artistul le-a oferit acestora și cadouri.

”Pentru mine asta este bucuria sufletului, când putem să ajutăm pe cineva. Nu am făcut-o public ca pe o laudă, consider ca asta nu este o laudă și ar putea să fie un exemplu și pentru alți oameni, care au posibilitatea de a-i ajuta pe cei nevoiași. Așa ar fi cel mai bine de sărbători, că e Paște, că e Crăciun. Să ajutăm cât putem de mult că așa este lăsat de la Dumnezeu, dar din dar se face Rai. Așa am simțit, că trebuie să ajut niște oameni, pentru că am și eu un copil. M-am pus în situație”, a declarat Tzancă Uraganu la Antena Stars.

