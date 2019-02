Ce statii auto radio mobile si portabile recomandati?

Statii auto mobile si portabile bune. Aflati diferenta dintre ele si sfaturi de baza pentru achizitionare.

Ai navigatie gps, dar nu si statie radio? Esti interesat de statie radio auto CB, probabil pentru ca iti petreci destul de mult timp in masina, vrei sa fii la curent cu ce se intampla in trafic si sa te asiguri ca un eventual control nu te va lua prin surprindere.

Intre conducatorii auto exista aceasta practica de a comunica prin statii radio CB si de a-si transmite reciproc diferite informatii utile. Desigur, sunt si surse media care iti ofera o parte din aceste date (telefoanele smart pot fi si ele de mare ajutor in acest sens), fara a fi insa exhaustive.

In schimb, o statie radio auto CB (prescurtarea de la Citizen Band) este proiectata sa ofere date foarte clare, in timp real despre trafic si starea soselelor. In general transmisia se face pe banda 27 Mhz, canalul 22 FM.

Rasfoind oferta destatii si kituri cu antene cb existenta in magazinele online, vei putea observa ca nu toate modelele sunt la fel. Au preturi diferite, capacitati si caracteristici diferite. Urmatoarele lucruri te pot ajuta sa alegi o varianta cat mai buna in cazul tau.

Tipuri statie radio auto

Acesta este unul din primii factori asupra caruia trebuie sa te decizi. Poti sa alegi o statie radio CB auto mobila sau portabila (cele fixe nu mai exista de ceva vreme). Statiile mobile se alimenteaza de la o sursa de 12 – 13V si sunt cele mai uzuale, in timp ce variantele portabile noi functioneaza cu baterii sau se alimenteaza la 12V.

Statii radio portabile

Una din cele mai bune statii auto radio vine la pachet cu antena si este un Kit Statie radio CB Midland M Zero + Antene midland PNI Extra 40 cu magnet (Negru). Este extrem de discreta – masoara doar 110 x 45 x 140 mm si cantareste 660 grame. Statia portabila midland permite comunicare atat in banda FM in tara, cat si pe banda AM – un detaliu important daca obisnuiesti sa calatoresti peste hotare. Este foarte versatila pentru ca poate fi utilizata atat in masina, cat si in afara sa. Montarea este simpla.

Statie radio auto radio mobile

O varianta buna de Statie radio mobila este VHF/UHF mobila Midland CT2000 dual band. O poti programa prin soft, are 203 canale programabile, dimensiuni relativ compacte (115x 43 x125) si se livreaza impreuna cu microfon, suportul de prindere si de montare, cablu alimentare si manual in romana.

In alegerea unei statii auto radio mai tine cont de faptul ca un model performant poate fi folosit pe ambele benzi FM si AM, poate sa capteze frecvente joase, are un numar suficient de canale (recomandabil intre 40 si 80, desi 22 este cel mai familiar).

De exemplu Statie radio CB Albrecht AE 6110 are 40 de canale, CB President Teddy ASC are 19,pni escort hp 8000l asq+ Antena CB PNI Extra 45 cu magnet tot 40 de canale.

Nu uita de antena de transmisie. Alege una mai inalta daca vrei o distanta mai mare de receptionare semnale radio (de preferat 1.3 m sau peste).

Nu uita de compatibilitate. Daca ai un autoturism, cauta statii auto care se alimenteaza la 12V, dar pentru TIRuri, statiile auto trebuie sa se poata conecta la 24V. De exemplu statiile auto CB PNI Escort HP 8024 ASQ reglabil si CB TTi TCB-900 cu difuzor frontal se pot utiliza si pentru TIR-uri ori camioane.

In schimb Kit Statie radio CB CRT ONE + Antena CB Midland LC59 cu magnet poate fi folosit doar pentru autoturisme, avand alimentare de 12 V.

