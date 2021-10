Ce studii are Anamaria Prodan. Impresara a absolvit o universitate prestigioasă!

Anamaria Prodan a intrat în lumea afacerilor încă de la vârsta de 20 de ani. Cunoscuta impresară a avut mai multe etape de parcurs până să își găsească marea pasiune pe care o are, cea de impresar sportiv.

Fiică a cântăreței Ionela Prodan, Anamaria a absolvit Liceul de Filologie – Istorie „Zoia Kosmodemianskaia” secția Filologie, în București. Anamaria Prodan a urmat apoi cursurile Facultății de Drept și Relații Internaționale. Se știe că a studiat pianul timp de 15 ani, iar mai apoi a devenit agent FIFA.

A intrat în lumea afacerilor la 23 de ani

Anamaria Prodan deține mai multe afaceri, însă a mărturisit că i-a fost destul de greu la început, riscând cu mai multe dintre ele.

„Eu am încercat foarte multe afaceri. Pe vremea aia mi se părea că pot să merg cu avionul pe stradă. Și mi se părea că tot ce fac eu este bine. Până m-am lovit de câteva ori, am avut cucuie în frunte. Prima afacere profitabilă am avut-o la 23 de ani. Atunci am început să câștig bani. Dar munceam ca dracii ăia mari”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit Spynews

„Eu am avut marele noroc să pot pleca din România pe timpul lui Ceaușescu. Eram și la 17-18 ani. Când a venit Revoluția, eu deja plecasem dinainte. Începuturile mele au fost în America.

Acolo am învățat business, dar singură, eu am început singură. Am zis că nu lucrez pentru nimeni. Tatăl meu mi-a zis de mică: «Dacă ești deșteaptă, alții trebuie să te urmeze!». Am început cu un business amuzant. Am cumpărat mașinuțe din alea de băgai 20 de cenți și cădeau bomboane. Luam o pungă de bomboane, gândește-te câte bomboane sunt într-o pungă de M&M. Dădeam pe ea cam 2 dolari. Pentru 25 de cenți, picau 5 bombonele. Dacă nu am dezinfectat la aparatele alea… că nici nu voiam să angajez pe nimeni”, a mai dezvăluit.

