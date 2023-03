Ce studii are de fapt Radu Siffredi, omul care i-a stricat casa Oanei Matache. Puțini și-ar fi închipuit asta

Radu Siffredi a reușit să devină cunoscut datorită relației pe care o are cu sora Deliei Matache, dar a și a stilului de viață nonconformist pe care l-a afișat. Însă, puțini sunt cei care știu ce studii are, de fapt, și cu ce se ocupă omul care i-a stricat casa Oanei Matache.

Puțini sunt cei care și-ar fi închipui cu ce se ocupă și ce studii are actualul partener al Oanei Matache. Tânărul de 28 de ani s-a născut în Galați, a vrut să devină actor, însă visul i-a fost spulberat din cauza unui accident. În căutarea unui trai mai bun, Radu Siffredi a plecat din țară, a experimentat meserii de emigrant și a dezvăluit că a fost nevoit să spele veceuri, să facă zidărie și să fie ospătar.

„Eu sunt la bază editor video, așa am început, am lucrat cu streameri cunoscuți Silviu Faiăr, Zlăvog și am făcut și publicitate și reclame. La momentul de față sunt director of picture, adică filmez.

Eu am terminat liceul de teatru și visul meu de mic, a fost să mă fac actor, lucru pe care am fost nevoit să-l abandonez pentru că am avut accidentul și mi s-a spus din start că din cauza danturii, nu mai am dicție. Am plecat din țară și am avut niște joburi de care nici nu-mi este rușine: am spălat veceuri, am făcut zidărie, am dus farfurii la masă. Joburi de emigrant”, a spus Radu Siffredi în mediul online.

Ce studii are Radu Siffredi, iubitul Oanei Matache

Radu Siffredi este absolvent al liceului de Artă Galați ”Dimitrie Culcin”. Potrivit uneia dintre cele mai mari platforme de recrutări, iubitul Oanei Matache se descrie ca fiind un artist autodidact căruia îi place să creeze conținut online și pentru social media, dar și să regizeze videoclipuri muzicale, să editeze videoclipuri și să creeze concepte pentru branduri. În prezent actualul partener al Oanei se ocupă de editare video și este implicat în mai multe proiecte.

”Artist autodidact, mă inspir din ceea ce trăiesc în viața de zi cu zi și din toate nopțile nedormite pe care le am. Îmi place să creez conținut și să găsesc modalități de a le arăta oamenilor o perspectivă diferită față de lucrurile care ne înconjoară zi de zi. Creez conținut online, regizez videoclipuri muzicale, creez conținut pentru social media, editez videoclipuri și creez concepte pentru branduri”, este descrierea lui Radu Siffredi.