Ce studii are, de fapt, Teo Trandafir. Vedeta Kanal D a recunoscut. Îți vei schimba radical părerea despre ea

Invitată în late night show-ul "Vulturii de noapte", difuzat în această seară, la ora 23:00, la Kanal D, Teo face o mărturisire explozivă. Unul dintre lucrurile mai puțin cunoscute pe care fanii vedetei îl vor afla în emisiunea prezentată de Giani Kiriță, Victor Slav și Cătălin Cazacu este specializarea lui Teo, după absolvirea liceului.

Mai mult, vedeta Kanal D își va arăta “gradele” în fața celor prezenți în platou și îi aliniază, ca la armată.

"Am absolvit Liceul Nicolae Bălcescu în anul 1986, pe vremea când dinozaurii încă erau în schimbare. Pe diploma mea scrie "lăcătuș mecanic". Am făcut armata, am facut PTAP – Pregătirea Tineretului pentru Apărarea Patriei, însă nu am apărat nimic, niciodată. Am făcut armata, termen redus, 9 luni, în comuna Roșu. Sunt sublocotenent în rezervă", le-a mărturisit Teo Trandafir.

Teo Trandafir a vorbit despre căsătorie

Teo Trandafir a trecut acum câțiva ani prin al doilea divorţ. La sfârşitul lui 2012, ea a divorţat de fostul rugbist Constantin Iosef, mariajul lor rezistând doar câteva luni. Cei doi s-au căsătorit pe 2 iunie 2012, în ziua în care Teo a împlinit 44 de ani. Acum însă vedeta de televiziune a mărturisit că nu s-ar mai vedea măritată și a vorbit deschis și despre motivele pentru care nu ar mai îmbrăca rochia de mireasă.

„La altar la 50 de ani? Mi-am dat seama că eu nu pot sta mărita­tă. E vina mea. Eu înţeleg o relaţie de lungă durată, înţeleg angajament, loialitate, chiar şi logodnă în faţa lui Dumnezeu…(…). Nu. Eu nu mă pricep la asta. Când mă trezesc dimineaţa şi văd lângă mine acelaşi om pe care l-am văzut zi de zi în ultimele luni… panică! Ce-am făcut, cum scap eu de-aici?", a spus Teo într-un interviu pentru Ok! Magazine.