Ce sunt urmele de pe pieptul Biancăi de la Insula Iubirii, de fapt. Dr. Manciu a dat-o de gol

Chirurgul plastician Oana Manciu le-a urmărit atent pe concurentele de la Insula Iubirii și a dezvăluit ce probleme a observat. Printre fetele pe care le-a analizat se numără și Bianca Dan. Medicul a vorbit despre urmele de pe pieptul său. Află, în articol, ce sunt, de fapt!

Insula Iubirii este una dintre cele mai urmărite emisiuni din România. Show-ul de la Antena 1 a înregistrat audiențe impresionante, iar multe persoane se folosesc de imagini din cadrul producției pentru a atrage atenția asupra anumitor detalii. Este și cazul chirurgului plastician Oana Manciu, care a dorit să tragă un semnal de alarmă cu privire la unele probleme pe care le-a observat la concurente.

Ce a spus dr. Manciu despre urmele de pe pieptul Biancăi de la Insula Iubirii

Dr. Oana Manciu a publicat o scurtă secvență cu Bianca Dan de la unul dintre testimonialele date în Thailanda. Chirurgul plastician a observat pe pieptul concurentei anumite urme despre care a spus că sunt, de fapt, riduri.

„Bronzul trece, ridurile rămân! Și nu doar pe insulă”, a spus medicul.

Nici Ella Vișan nu a scăpat din vizorul medicului. Dr. Oana Manciu a făcut, inițial, o glumă, postând o secvență scurtă și Ella și spunând: „Când afli că trebuie să aștepți minim 3 luni pentru următoarea injectare cu botox ca să nu faci anticorpi”.

În descrierea postării, chirurgul plastician a explicat detaliat la ce referă. Este vorba despre tratamentul cu toxina botulinică. Dacă este injectată mai devreme de 3 luni, organismul poate produce anticorpi împotriva sa.

„Dacă tratamentul cu toxina botulinică este efectuat în rânduri repetate mai devreme de 3 luni, organismul poate „recunoaște” toxina ca pe o substanță străină și poate produce anticorpi împotriva ei. În timp, acești anticorpi pot reduce sau chiar anula eficiența tratamentului”, a mai explicat medicul.

Dr. Oana Manciu deține o clinică în București, care îi poartă numele. Potrivit site-ului oficial, a oferă servicii de „medicină și chirurgie estetică, dermatologie și tratamente de ultimă generație”.

Citește și: Ce salarii au cameramanii show-ului Insula Iubirii 2025 de la Antena 1. Cu câți bani sunt plătiți pentru cele 21 de zile de filmări din Thailanda